In der Sauna mit Angela Merkel: KI erinnert an Kanzlerschaft

Der Blogger Severin Tatarcyk lässt die Kanzlerschaft von Angela Merkel in ausdrucksstarken Bildern Revue passieren – der Kniff dabei: Die Erinnerungen an Leben und Wirken der Politikerin wurden von einer KI generiert.

Wie erinnern wir uns an 16 Jahre Angela Merkel? Angesichts der großen politischen Herausforderungen der jüngeren Zeit ist die damals noch omnipräsente politische Figur der CDU-Kanzlerin schnell in den Hintergrund getreten. Von der Abwrackprämie über die Wirtschaftskrise bis hin zur Corona-Pandemie gab es jedoch zahlreiche Stationen in der langen Kanzlerschaft Merkels, die Deutschland und seine Bewohner sehr geprägt haben.

Damit die politischen Richtungsweisungen, großen Momente und mitunter auch kontroversen Entscheidungen der Ära Angela Merkel nicht im kollektiven Gedächtnis verblassen, hat der Blogger und KI-Enthusiast Severin Tatarczyk von der künstlichen Intelligenz Midjourney Stationen der Amtszeit sowie des Privatlebens von Ex-Kanzlerin Merkel eindrucksvoll bebildern lassen.

Mit der Cororna-Pandemie wurde der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel 2020 und 2021 ein wahrlich aufregendes Finale ihrer langen Amtszeit beschert. (Bild: Midjourney / S.Tatarczyk)

Die Merkel-Jahre in der Retrospektive – Midjourney macht’s möglich

Pro Tag erscheint seit dem Start der Reihe eine weitere von Tatarczyk mithilfe von Midjourney erzeugte Grafik. Und tatsächlich gibt der Schöpfer des Projekts zu Protokoll, dass die dafür notwendige Beschäftigung mit dem politischen Wirken und Erbe von Angela Merkel seinen Blick auf die Jahre zwischen 2005 und 2021 verändert hat:

„Der Blickwinkel auf Merkels Kanzlerschaft von mir war anfangs sehr negativ, da ich sie als große Verhindererin und Vermeiderin sehe. Zugeben muss ich aber, dass mein Blick auf sie durch die Rückschau milder geworden ist.“ erklärt Tatarczyk und verrät gegenüber DIGITAL FERNSEHEN auch, wie das Projekt „365 Tage Merkel“ zustande gekommen ist.

Der Start der Serie: Wie das mithilfe von Midjourney generierte Bild Nummer 1 der Reihe von Severin Tatarczyk deutlich zeigt, war das Bild des Bloggers von der Kanzlerin bis dahin nicht sonderlich positiv. (Bild: Midjourney / S.Tatarczyk)

„Die Idee zum Merkel Projekt kam mir in einer Diskussion auf twitter – mir kam der Gedanke, dass viele Aspekte ihrer Kanzlerschaft schon in Vergessenheit geraten sind: Abwrackprämie, viele Aspekte der Finanzkrise und z.B. der Abhörskandal durch die USA. Oder wer weiß noch, dass sie IT-Administratorin beim neuen Forum war, den Fall der Mauer in der Sauna verpasste oder Umweltministerin unter Kohl war.

In der Sauna mit Angie: So zeichnet Midjourney den Moment nach, in dem Angela Merkel fast einen historischen Moment verschwitzt. (Bild: Midjourney / S.Tatarczyk)

So begann am 14. Oktober angeregt auch durch aufkommende Text 2 Image AIs wie Midjourney das 365 Tage Merkel Projekt: Für jeden Tag ein neues mit der KI erstelltes Bild, das einen Aspekt Merkels Leben, Kanzlerschaft und Person visualisiert.“

Severin Tatarczyk: Das ist der Schöpfer des KI-Projekts

Der 51-jährige Tatarczyk war schon während seines Jurastudiums und während der ersten New-Economy Phase in den 1990ern im Internet aktviv. Seitdem berät er Unternehmen bei neuen online basierenden Prozessen und Geschäftsmodellen sowie Privatpersonen beim Reputation-Management. Seine eigentliche Leidenschaft ist aber das Schreiben, in erster Linie auf seinem Blog. Und dadurch kam er auch auf Midjourney, das für ihn die ideale Lösung ist, um für Beiträge passende Illustrationen abseits von Stockphotos zu erstellen.