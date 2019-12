Joyn startet mit „Primetime“ eigenen Sender für US-Inhalte

Die Streaming-Plattform erweitert ihr Angebot ab sofort mit dem eigenen Sender „Primetime“ rund um amerikanische Film- und Serien-Highlights.

„Primetime“ steht allen Joyn-Usern über die Live-TV-Funktion zur Verfügung, sowohl im kostenlosen Bereich der App als auch im Joyn PLUS+ Abonnement. Der Name ist bei Primetime Programm: Der Sender strahlt täglich zwischen 20.00 und 00.00 Uhr US-Serien und -Filme in HD aus. Anschließend ist der Content bis zu 35 Tage in der Joyn Mediathek abrufbar.

Ob Comedy, Politdrama oder Thriller – Joyn macht mit Primetime ein buntes Angebot: Jeder Wochentag ist einem anderen Genre gewidmet. Zum Start von Primetime sind unter anderem die Comedyserie „Great News“ (Staffel 1), die Thrillerserie „Homeland“ (Staffel 1), die mit mehreren Golden Globe Awards ausgezeichnet wurde, die Hip-Hop-Serie „Empire“ (Staffel 1), „The Good Place“ (Staffel 1) mit Hollywood-Schauspielerin Kristen Bell sowie das historische Seriendrama „Reign“ (Staffel 1) Teil des Line-ups. Zudem folgen jeden Monat neue Highlights.