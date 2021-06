Juni-Highlights auf Rakuten TV

Anzeige

Der VOD-Anbieter Rakuten TV hat im Juni-Programm hochkarätige Formate im Angebot. Neben Blockbustern sind auch Dokumentationen zum Mieten und Kaufen erhältlich.

Als besonderes Highlights des Juni-Programms auf Rakuten TV bewirbt der Anbieter den Superheldinnenfilm ‚Wonder Woman 1984‘ mit Gal Gardot als Amazonenprinzessin, der auch in 4K HDR angeboten wird. Daneben ist ‚Slate – Here She Comes to Save the World‘ ein weiteres Highlight und nach Angaben von Rakuten TV ein „Muss für jeden Asia-Actionfan“ inkl. Schwertkampfszenen. Auch in ‚Yellow Rose‘ stehe eine starke Frau im Mittelpunkt des Musikfilms, die zwicshen philippinischer und amerikanischer Kultur hin- und hergerissen ist.

Der Dokumentarfilm ‚The Truffle Hunters‘ beschäftigt sich mit Trüffeljägern im norditalienischen Alba, das gerade für seine weißen Trüffel weltweit bekannt ist. Im Highschool-Drama ‚Words on the Bathroom Walls‘, das auf dem gleichnamigen, preisgekrönten Roman von Julia Walton basiert, folgt die Geschichte dem Teenager Adam, dessen mentale Gesundheit beinträchtigt ist. Die Indie-Tragikomödie ‚The last Shift‘ zeigt Männer unterschiedlichen Alters, die in einem Burgerladen aufeinandertreffen.

Der Actionfilm ‚The Big Ugly‘, der ebenfalls in 4K HDR erhältlich ist, dreht sich um kriminelle Geschäfte zwischen einem Londoner und einer Ölfirma aus West Viginia. Außerdem sind erhältlich das stark bestzte heist-Movie ‚Crime game‘ sowie der Survival-Thriller ‚They want me dead‘ mit Angelina Jolie (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Als besonderes Angebot im Juni gibt es noch bis zum 7.Juni bei Rakuten TV die „Hollywood Highlights Promo mit Disney/ Fox“. Top-Filme werden dann ab 5,99 EUR angeboten.

Die Highlights des Juni-Programm auf Rakuten TV: