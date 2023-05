Kabel-TV: Ocilion steigt ein – neben IPTV nun auch DVB-C

Anzeige

Ocilion ist als Bereitsteller von IPTV-Signalen und 4K-Set-Top-Boxen bereits bekannt. Nun erweitert der B2B-Provider sein Angebot und präsentiert auch eine Lösung für DVB-C, sprich Kabel-TV.

Der IPTV-Spezialist ocilion liefert seit 20 Jahren komplette IPTV-Lösungen für Netzbetreiber im deutschsprachigen Raum. Diese beinhalten die gesamte Systemlösung inklusive 4K Set Top Boxen, First und Second Screen Apps sowie Live- und On-Demand-Content samt Rechten und begleitenden Dienstleistungen.

Im IPTV-Bereich bietet Ocilion Netzbetreibern bereits länger die Versorgung mit TV-Signalen an. Nun kommt auch Kabel-TV (DVB-C hinzu)

Wesentliche Grundlage für die Bereitstellung der IPTV-Dienste bilden ein professioneller Empfang der TV-Signale, die Signalaufbereitung, das damit verbundene komplette Change Management und die Signalüberwachung.

DVB-C über Glasfaser: Ocilion bietet TV-Versorgung an

Nun stellt ocilion in Deutschland diese TV-Signale und die Signalüberwachung ergänzend auch für die Einspeisung in DVB-C Netze bereit. Zielgruppe dieser neuen Dienstleistung sind Glasfaser-Netzbetreiber ohne eigene Empfangsanlagen, die – üblicherweise für Anwendungen in der Wohnungswirtschaft – neben modernem IPTV weiterhin traditionelle DVB-C Signale bereitstellen müssen. Der Service ist aber auch für traditionelle Kabelnetzbetreiber relevant, die Content-Pakete (Zubuchpakete) beziehen möchten oder ein vorhandenes redundantes Headend aus Kostengründen nicht mehr selbst betreiben wollen.

Der Leistungsumfang umfasst dabei die Bereitstellung der unverschlüsselten Signale für die Free-To-Air-Sender und der verschlüsselten Signale für Free-HD- und Pay-TV-Sender. Endkunden können die Free-HD und Pay-TV Senderpakete individuell zubuchen. Für diese Pakete betreibt ocilion ein zentrales DVB-CA-System (Conditional Access) und stellt den Netzbetreibern auch die dazu passenden CA-Module bereit. ocilion liefert alle erforderlichen Lizenzrechte für diese Zubuchpakete, wodurch keine zusätzlichen Rechtevereinbarungen mit Dritten erforderlich sind. Die Provisionierung erfolgt über das bewährte Operator Interface API & Webportal.

