Kino-Hammer: Blockbuster „Dune“ und „Matrix 4“ direkt im Stream

Streaming-Fans wird es freuen, für die krisengeplagte Kinobranche ist es vielleicht das Todesurteil: Kino-Blockbuster wie „Dune“, „Matrix 4“ und „Wonder Woman 1984“ werden bereits zum Starttermin auch im Online-Stream verfügbar sein.

Warner Bros. will 2021 seine Filme zeitgleich im Kino und per Streaming herausbringen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wolle man im kommenden Jahr diese neue Vermarktungsstrategie einführen, gab das Hollywood-Studio am Donnerstag bekannt. Nach diesem Model sollen 17 Filme, darunter „Godzilla vs. Kong“, „The Suicide Squad“, „Dune“ und „Matrix 4“, in den USA gleichzeitig mit dem Kinostart auch beim Streamingdienst HBO Max des Medienkonzerns Warner Media erscheinen. Gewöhnlich liegen Wochen zwischen der Veröffentlichung im Kino und der späteren Streaming-Verwertung.

Die Filme seien einen Monat lang bei HBO Max zu sehen, hieß es. Danach sollten sie in den USA und weltweit dann nur noch in den Kinos laufen.

Diesen Modell hatte Warner Bros. kürzlich bereits für den Film „Wonder Woman 1984“ angekündigt. Der Superheldinnenstreifen kommt am 25. Dezember gleichzeitig beim HBO Max und in den US-Kinos heraus. Wegen der Coronavirus-Pandemie war der Kinostart zuvor mehrmals verschoben worden.

In wichtigen Märkten in den USA und weltweit sind viele Kinos wegen der Coronavirus-Krise geschlossen oder dürfen nur mit geringer Auslastung öffnen. Zahlreiche geplante Filmstarts sind in den letzten Monaten auf 2021 verlegt worden.