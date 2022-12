Letzte Staffel „DSDS“: Dann startet die finale Casting-Runde mit Dieter

Anzeige

Bohlen is back! Am Samstag, 14. Januar 2022, 20.15 Uhr, geht „Deutschland sucht den Superstar“ in die Jubiläumsstaffel bei RTL. 20 Jahre DSDS – und diese wird auch die letzte Ausgabe des altgediensten Casting-Formats sein.

Anzeige

Dazu ein Dieter Bohlen, wie man ihn kennt und liebt oder eben hasst: Von sanften Tönen über gnadenlose Kritik bis hin zu grenzwertigen Kultsprüchen, bei denen kein Auge trocken bleibt. Kurzum: Alles, was die DSDS Fans lieben, sollen sie ein letztes Mal bekommen. Und zum Jubiläum auch den ein oder anderen Rückblick und ein Wiedersehen mit liebgewonnenen DSDS-Kultkandidaten.

Mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony erlebt das Publikum auch eine Jury, die mit altbekannten „DSDS“-Gesichtern und -Stimmen dienen kann.

RTL zeigt die erste Folge der Jubiläumsstaffel exklusiv am Samstag, 14. Januar 2022, 20.15 Uhr. Bei RTL+ werden die Folgen 1 & 2 im Anschluss zum Stream bereitgestellt. Alle weiteren Sendungen werden jeweils mit TV-Ausstrahlung als Preview der nächsten Folge bei RTL+ angeboten.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: dsds: RTL