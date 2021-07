Neue QNED-TVs von LG kommen in den Handel

Anzeige

LG kündigt für den Juli die globale Markteinführung eines neuen Line-Ups von Premium-LCD-Fernsehern an.

Die neuen LCD-Modelle im Portfolio des Elektronikherstellers ermöglichen durch die LG Quantum Dot- und NanoCell-Technologien mit Mini LEDs als Lichtquelle ein eindrucksvolles TV-Erlebnis mit präziserer Farbwiedergabe, höherem Kontrast und mehr Helligkeit. Die internationale Produktprüfstelle Intertek bescheinigt den Geräten 100 Prozent Farbtiefe und Farbbeständigkeit.

Die LG QNED MiniLED-Fernseher verhindern Farbverfälschungen über einen weiten Blickwinkel. So soll im ganzen Raum die optimale LCD-Bildqualität erreicht werden. Das Line-Up besteht aus 8K Modellen der Serien QNED99 und QNED96 sowie 4K-Modellen der Serie QNED91 mit Bildschirmgrößen von 65 Zoll bis hin zu stattlichen 86 Zoll.

LG QNED-TVs: Kleinere LEDs für große Bildschirme

Je größer der Bildschirm, desto genauer müssen Details abgebildet werden. LG QNED MiniLED-TVs integrieren laut Hersteller, im Vergleich zu anderen Fernsehern ähnlicher Größe, kleinere LEDs in die Hintergrundbeleuchtung, was sowohl die Helligkeit als auch die Dimmbereiche verbessert. Bei dem 86-Zoll 8K Fernseher von LG (Modell 86QNED999PB) zum Beispiel sind die 30.000 LED-Lichter der Hintergrundbeleuchtung so angeordnet, dass 2.500 lokale Dimmbereiche entstehen. Diese ermöglichen ein 10-mal besseres Kontrastverhältnis als herkömmliche LCD-Fernseher. Tiefere Schwarztöne und feinere Details in dunklen Bildbereichen erzeugen mehr Tiefenwirkung, die die Bilder realistischer erscheinen lässt.

„Ein evolutionärer Sprung nach vorn“

„Die LG QNED MiniLED-Fernseher markieren einen evolutionären Sprung nach vorn. Sie kombinieren unsere einzigartige Farbwiedergabe-Technologie und MiniLED-Hintergrundbeleuchtung, um eine herausragende LCD-Bildqualität zu erreichen“, sagt Park Hyoung-sei, Präsident der LG Home Entertainment Company. „Unser neuestes Produktportfolio ist ein gutes Beispiel für unsere technologische Marktführerschaft im Premium-TV-Bereich, die wir durch die kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung unserer innovativen OLED- und QNED MiniLED TVs erreicht haben.“

LG QNED MiniLED-Fernsehgeräte werden in Deutschland ab Mitte Juli im Handel erhältlich sein.

Quelle: LG

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.