Likehifi-Neujahrskracher 2024 No.2: Gewinnt einen We Are Rewind Kassettenspieler

Es ist endlich wieder zurück, unser großes HiFi-Gewinnspiel auf Likehifi.de! In diesem Januar gibt es wieder das „Neujahrskracher“-Gewinnspiel und dabei 14 großartige audiophile Preise zu gewinnen. Ab heute zu gewinnen: Der We Are Rewind Kassettenspieler.

Bedingung für die Teilnahme ist ein Kommentar unter diesem Likehifi.de-Artikel.

Er ist die moderne Wiedergeburt eines höchst ansprechenden Retro-Konzepts. Denn We Are Rewind hat beschlossen, den Kassettenspieler zurückzubringen. Warum? Weil die Tonbandkassette zurück ist!

Erinnere dich daran, dass 1979 der allererste Walkman von Sony, der TPS-L2, erschien. Ein Gerät, von dem mehr als 220 Millionen Stück verkauft wurden und das dank Filmen wie „Guardians of the Galaxy“ oder dem Serienphänomen „Stranger Things“ zum Kult wurde. Dieses Gefühl der Nostalgie und das wiedererwachte Interesse an den 80er und 90er Jahren hat We Are Rewind inspiriert: Was wäre, wenn ähnlich wie bei Schallplatten, auch der Kassettenrekorder ein Comeback feiern würde?

In einer Zeit, in der Musik immer digitaler wird und alles in wenigen Sekunden zugänglich ist, sind der Magnetismus und die Romantik einer Audiokassette ungebrochen. Die Verkäufe von Audiokassetten steigen seit 2012 wieder an: Die Zeichen trügen nicht…

We Are Rewind setzt auf das Know-how französischer Ingenieure mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im analogen Bereich (insbesondere bei der Firma Thomson), und auf eine Partnerschaft mit der Firma ORA , die auf die Entwicklung von High-End-Audio-/Soundgeräten spezialisiert ist. Das Ziel war einfach: einen High-End-Kassettenspieler mit einem schlichten und ikonischem Design zu entwickeln, das sich am ersten Sony Walkman orientiert.

Aber neben der Schwierigkeit, die für die (Wieder-)Herstellung von Kassettenplayern notwendigen mechanischen Teile zu finden (fast alle Fabriken haben vor mehr als 10 Jahren ihre Tore geschlossen), stellte sich auch das Problem der regelmäßig zu wechselnde Batterien. Aber Technologie entwickelt sich ja bekanntlich weiter und mit den verfügbaren Akku Technologien funktioniert der Player dank einer wiederaufladbaren Batterie. Praktischer, ökologischer und weltweit der erste seiner Art. Und damit jeder seine Musik so hören kann, wie er möchte, wird dieser 2.0-Player auch mit einer Bluetooth 5.1-Verbindung ausgestattet.

Ach ja, und außerdem hat We Are Rewind auch eine Aufnahmefunktion eingebaut, damit du deine eigenen Mixtapes erstellen kannst… das romantischste Geschenk zum Valentinstag. We Are Rewind ist eine verrückte Wette: Nostalgiker, Musikliebhaber, Design-Enthusiasten und all diejenigen, die glauben, dass Musik auch dafür gemacht ist, ein sensorisches Erlebnis zu sein, werden ein unvergleichliches Hörvergnügen erleben oder bei entsprechendem Alter vielleicht auch wiedererleben.

