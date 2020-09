Live bei DAZN: Spanische Liga heute mit verspätetem Saisonstart

Anzeige

So langsam gibt es wieder Bewegung auf den Rasenplätzen der europäischen Oberhäuser: Nach der englischen Premier League startet heute auch „La Liga“ in Spanien wieder.

Die letzte große Neuigkeit um die höchste spanische Spielklasse ist erst wenige Tage her: Superstar Lionel Messi bleibt – trotz einer titellosen Saison mit dem FC Barcelona, die für die Katalanen in einem 2:8-Dekabel gegen astronomisch aufspielende Bayern im Halbfinale der Champions League kulminiert war. Nun scheint trotz bestätigter Wechsel-Ambitionen des begnadeten Argentiniers dessen Verbleib in seiner Fußball-Heimat Barcelona bis 2021 zunächst gesichert. Damit bleibt „La Liga“ ihr wohl größtes Juwel vorerst erhalten.

Heute starten dann, später als geplant, auch wieder die Pflichtspiel-Begegnungen der spanischen Proficlubs – trotz steigender Corona-Fallzahlen in dem ohnehin bereits krisengebeutelten südeuropäischen Land. Folgende Spiele können Fans der Primera División somit heute live bei Sport-Streamingdienst DAZN verfolgen:

16.00 Uhr:

Eibar – Celta Vigo

18.30 Uhr:

Granada – Bilbao

21.00 Uhr:

Cadiz – Osasuna