Live-Sport von Sky: Bundesliga und Formel 1 bei Wow monatlich 10 Euro günstiger

Sky reduziert das Paket Live-Sport bei seinem Streamingdienst Wow vor dem Auftakt der Formel 1 ordentlich: Ganze 10 Euro Rabatt gibt es monatlich auf die Buchung, in der auch die Bundesliga, Handball und Eishockey der NHL inklusive sind.

Bevor die Formel 1 in Bahrain ins Rennjahr 2023 startet und die Bundesliga in die heiße Phase Richtung Saisonfinale geht, gibt Sky auf sein Streaming-Paket Wow Live-Sport einen ordentlichen Rabatt: 33 Prozent können Neu- und Bestandskunden sparen, die direkt für ein Jahr zuschlagen. So kostet der Monat nämlich nur 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Doch Vorsicht: Mit Ablauf der Mindestvertragslaufzeit erhöht sich der Abo-Preis wieder auf die üblichen knapp 30 Euro monatlich.

Bei WOW gibt es nicht nur Filme und Serien zu sehen, sondern auch Live-Sport wie Fußball gehört zum Angebot

Neben Bundesliga und Formel 1 gibt es mit der Eishockey-Liga NHL auch US-Breitensport bei Wow Live-Sport zu sehen. Hinzu kommen diverse Tennis-Turniere der ATP World Tour, die deutsche Handball-Bundesliga zu sehen. Im Gegensatz zur 1. Bundesliga hält Sky die gesamten Rechte an der 2. Bundesliga – somit sind sämtliche Liga-Begegnungen des HSV auch im Paket Wow Live-Sport inklusive.

Wow Live-Sport: Diese Inhalte gibt es zu sehen

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live

Alle Spiele der Premier League & des DFB-Pokals

Die Formel 1, Formel 2, Formel 3, IndyCar Series 2022 und der Porsche Supercup

Alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga

300 Top-Spiele der NHL live

Die besten Turniere der ATP World Tour, PGA-Tour & DP World Tour

Alle Meetings der Wanda Diamond League live & exklusiv

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Bildquelle: Streaming-Dienst WOW Livesport Bundesliga: © Auerbach Verlag, Sky Deutschland

sky-wow: Sky