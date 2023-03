Weiterer Sender wechselt bei Sky auf HD

Anzeige

Am 8. März gibt es für alle Sat- und Kabelkunden von Sky die nächsten Änderungen in der Senderliste.

Bereits in den letzten Wochen wurde öffentlich, dass History HD ab 8. März auch für die Sky Kabelkunden empfangbar wird. Bisher gab es den Dokumentationskanal nur für die Sat-Abonnenten. Nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN kommt am 8. März nun noch eine weitere Änderung dazu: Romance TV wird seine Ausstrahlung innerhalb des Sky-Paketes von SD auf HD umstellen. Der Frauenkanal, der am 4. Februar seinen 15. Geburtstag gefeiert hat, ist aktuell die Nummer 2 im deutschen Pay TV-Markt unter den fiktionalen Kanälen (Zuschauer ab 3 Jahren) und konnte seinen Marktanteil 2022 verdreifachen. Seit Jahren sendet er bereits auf vielen Plattformen wie beispielsweise bei Vodafone oder Waipu in HD, jetzt endlich kommen auch Sky-Abonnenten in den Genuss eines schärferen Bildsignals. Im M7-Programmpaket bleibt Romance TV vorerst noch in SD.

