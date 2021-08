Liverpool – Chelsea: Klopp gegen Tuchel heute nicht in UHD?

Anzeige

Der dritte Spieltag der englischen Premier League hat es bereits in sich: Die deutschen Erfolgstrainer Klopp und Tuchel treffen mit ihren Teams FC Liverpool und FC Chelsea aufeinander.

Jeweils zwei Siege, jeweils 5:0 Tore, geteilter Tabellenplatz zwei nach zwei Spieltagen: Sowohl der FC Liverpool als auch der FC Chelsea sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am 3. Spieltag treffen die beiden Titelaspiranten im „Match of the Week“ am Samstagabend aufeinander. Ab 18.00 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric , die die Partie kommentieren und die Geschehnisse im Anschluss analysieren. Außerdem wird Raphael Honigstein zugeschaltet sein. Wer sich nun fragt, ob das „Match of the Week“ auch in UHD bei Sky zu sehen sein wird, könnte beim Blick in das Programm von Sky Sport UHD erstmal stutzen: Die Top-Begegnung Liverpool gegen Chelsea steht dort zunächst nicht im Programm.

Neben dem Duell zwischen den Teams der beiden deutschen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel überträgt Sky sechs weitere Begegnungen des 3. Spieltags in England live und exklusiv. Die übrigen drei Partien wird Sky zeitversetzt in voller Länge ausstrahlen.

Das gibt es außer dem Höhepunkt Liverpool – Chelsea

Eröffnet wird der Spieltag am Samstagmittag von Titelverteidiger Manchester City und dem FC Arsenal. Gegen Pep Guardiola, unter dem er bei den „Cityzens“ dreieinhalb Jahre als Co-Trainer tätig war, spielt Arsenal-Coach Mikel Arteta vielleicht schon um seinen Job. Nach zwei Niederlagen und null Toren zum Auftakt würden die „Gunners“ bei einer Niederlage in Manchester den Fehlstart perfekt machen. Ab 13.20 Uhr meldet sich Kommentator Uli Hebel mit der Partie im Etihad Stadium.

In den weiteren Begegnungen treffen unter anderem Spitzenreiter West Ham United auf Crystal Palace (Samstag 15.50 Uhr) sowie die Wolverhampton Wanderers auf Manchester United am Sonntag ab 17.20 Uhr.

Neben dem Live-Angebot werden Sky Sport und Sky Sport News in Highlight-Sendungen umfassend über den Premier-League-Spieltag berichten. Sky Sport News zeigt am Samstag um 21.30 Uhr eine Zusammenfassung der Spiele des Tages.

Der 3. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13.20 Uhr: Manchester City – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Newcastle United – FC Southampton live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: West Ham United – Crystal Palace live auf Sky Sport 1

18.00 Uhr: „Match of the Week“: FC Liverpool – FC Chelsea live auf Sky Sport 1

live auf Sky Sport 1 20.30 Uhr: „What a strike!“ – die Highlight-Show

21.15 Uhr: Norwich City – Leicester City zeitversetzt auf Sky Sport 1

0.00 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Everton zeitversetzt auf Sky Sport 1

2.00 Uhr: Aston Villa – FC Brentford zeitversetzt auf Sky Sport 1

Sonntag:

14.50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Watford live auf Sky Sport 1

14.50 Uhr: FC Burnley – Leeds United live auf Sky Sport 2

17.20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester United live auf Sky Sport 1