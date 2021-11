MagentaTV bekommt viele neue Inhalte von RTL+

Anzeige

Die Telekom und RTL Deutschland erweitern ihre Kooperation. So wird der jüngst in RTL+ umbenannte Streamingdienst um viele neue Inhalte erweitert – und Kunden von MagentaTV bekommen somit mehr zu sehen und zu hören.

Seit Ende 2020 ist das Streamingangebot TV Now fester Bestandteil des TV-Angebots der Telekom. Jetzt hat RTL Deutschland TV Now in RTL+ umbenannt. Für MagentaTV Kunden ändert sich vorerst nichts: Das Paket TV Now Premiumheißt jetzt RTL+ Premium und ist in die Tarife MagentaTV Smart und Entertain sowie MagentaTV Netflix integriert. Preis und Inhalte bleiben von der Änderung unberührt. Die TV Now App wird automatisch zur RTL+ App. Auf dem Media Receiver und der MagentaTV Box erfolgt die Aktualisierung der App automatisch. Bei anderen Endgeräten ist ein Update erforderlich.

RTL+ bekommt viele neue Inhalte

Zudem hat RTL für das erste Halbjahr 2022 angekündigt RTL+ zu einem allumfassenden Medien-Abo in Deutschland weiter zu entwickeln. Abonnenten erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts, eine gut gefüllte Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften.

Preisvorteile für MagentaTV-Kunden

Von dieser Weiterentwicklung profitieren MagentaTV-Kunden dank der Partnerschaft mit RTL. Die neue Entertainment-Plattform RTL+ mit allen Mediengattungen wird die Telekom ebenfalls in sein Entertainment-Angebot integrieren – und das exklusiv und mit Preisvorteil für ihre Kunden. Über die weiteren Schritte und konkreten Angebote will die Telekom zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Quelle: Telekom

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.