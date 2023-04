MagentaTV holt Viaplay Select an Bord: Mehr als 300 Stunden neues Programm

Anzeige

MagentaTV Abonnenten erhalten exklusiven Zugriff auf mehr als 300 Programmstunden mit Premium-Inhalten von Viaplay Select

Anzeige

Fans von skandinavischer TV-Unterhaltung wie den Krimis des „Nordic Noir“-Genres haben Grund zur Freude: Die Telekom und der schwedische Unterhaltungsproduzent Viaplay Group haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart und bringen die Premium-Inhalte von Viaplay Select auf MagentaTV. Die Zuschauer können in diesem Zuge auf mehr als 300 Stunden der beliebtesten Serien, Filme und Dokumentationen von Viaplay zugreifen, ergänzt durch kuratierte Titel von Drittanbietern. Sämtliche Formate stehen jederzeit und kostenlos in der Megathek von MagentaTV zum Abruf bereit. Mit der Partnerschaft feiert Viaplay Select, das Branded-Content-Konzept für Partner-Plattformen, zudem seine Premiere auf dem deutschen TV-Markt.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft, die es uns ermöglicht, eine große Auswahl von Viaplays Premium-Inhalten auf MagentaTV zu bringen. Viaplay ist ein Streaming-Powerhouse, das einige der besten nordischen Krimi-Inhalte auf dem Unterhaltungsmarkt bietet. Deshalb freuen wir uns besonders darauf, unseren Zuschauern den Zugang zu Premium-Serien wie „Fenris“, „The Dreamer- Becoming Karen Blixen“ und „Cell 8″ zu ermöglichen. Wir wissen, dass unsere Kunden gerne nordische Thriller und moderne europäische Dramaserien streamen, daher passt dieser Genre-Mix hervorragend in unser Content-Portfolio.“

Viably Select: Diese neuen Inhalte bekommt MagentaTV

Zum Portfolio von Viaplay gehören unter anderem die nordischen Noir-Thriller „Cell 8“ und „The Truth Will Out“ sowie das mystisch angehauchte „Fenris“. Auch das beim Cannes-Serien nominierte Biopic „The Dreamer – Becoming Karen Blixen“ mit Connie Nielsen in der Hauptrolle und Lars Mikkelsen, die ausgefallene Jugendserie „Delete Me“ sowie erfolgreiche Fremdproduktionen wie „Hunters“ (ab Juni), „Thin Blue Line“ oder „Snow Angels“ sowie die Filme „Breaking surface“ und „Kon-Tiki“ sind Teil der Partnerschaft.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: magentatv: © MagentaTV/Telekom