Manta, Manta 2: Erster Trailer zum Kult-Comeback von Til Schweiger

Anzeige

„Manta, Manta“ war Til Schweigers wohl beste Rolle – die Figur des Auto-Prolls Berti war dem näselnden Schönling wie auf den Leib geschrieben. Nun Kehrt die Kult-Karre inklusive Fahrer zurück: Hier ist der erste Trailer zu „Manta, Manta: Zwoter Teil“.

Anzeige

Nach David Hasselhoff alias Michael Knight und seinem Superauto K.I.T.T. gibt es eigentlich nur noch ein vergleichbares Duo, das eine derartig langanhaltende Bremsspur im Herzen des deutschen Publikums hinterlassen hat: Til Schweiger als Mantafahrer Berti, der in einem tragischen Liebesdreieck zwischen seinem getunten Auto und seiner Freundin Uschi (Tina Ruland) gefangen ist.

Unvergesslich auch Michael Kessler, der als Vollidiot Klausi an der Tankstelle in seine Stiefel uriniert und danach das Auto seines Kumpels im See versenkt – die wohl größten Sternstunden des deutschen Kinos seit Wolfgang Petersens „Das Boot“. 2023 kehren die Helden der prolligen Auto-Komödie auf die Leinwände der Nation zurück – ein wichtiges Trostpflaster für die geplagte deutsche Seele nach dem Ausscheiden der Nationalelf bei der WM 2022.

Nur noch ein wenig Geduld ist gefragt – hier gibt es zunächst die ersten bewegten Bilder zu „Manta, Manta: Zwoter Teil“

Bildquelle: tilschweigermanta: https://www.instagram.com/p/Cf50rM6K3Bk/?hl=de