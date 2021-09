„Matrix 4“: Hier gibt es den ersten Trailer zu „The Matrix Resurrections“

Anzeige

„The Matrix Resurrections“: Mit ersten Trailern haben die Macher von „Matrix 4“ und der starbesetzten Komödie „Don’t Look Up“ Vorfreude auf den Film-Winter geweckt.

„Matrix 4“ (Originaltitel: „The Matrix Resurrections“) ist die von Fans mit Spannung erwartete Fortsetzung der rund 20 Jahre alten „Matrix“-Trilogie mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Hauptrollen und soll kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen.

Das ist der erste Trailer zu „The Matrix Resurrections“

Trailer für neuen Film mit Leo DiCaprio veröffentlicht

„Don’t Look Up“ handelt von zwei Astronomen, die einen Asteroiden entdecken, der die Erde zerstören könnte. Der Film, in dem Stars wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill und Ariana Grande mitspielen, soll Mitte Dezember beim Streaming-Dienst Netflix veröffentlicht werden. Beide Trailer wurden in den ersten Stunden nach Veröffentlichung schon mehrere Millionen Mal im Internetangesehen.

