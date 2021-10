Aldi bringt 65-Zoll UHD-Smart-TV ins Angebot: Medion Life X16566

Anzeige

Mit dem Medion Life X16566 bietet die Discounter-Kette Aldi einen Smart-TV an, der mit UHD-Bild und HDR auf einer Bildschirmdiagonale von satten 65 Zoll daherkommt.

In regelmäßigen Abständen gibt es bei den Discountermärkten Aldi Nord und Aldi Süd TV-Geräte ­­­– auch der Medion Life X16566 ist nicht zum ersten Mal im Angebot. Wer sich jedoch nach einem UHD-TV mit großer Bildschirmfläche sehnt und nicht so tief in die Tasche greifen möchte, dass es für einen OLED der entsprechenden größe reicht, könnte beim Aldi-Angebot durchaus schwach werden, das ab dem morgigen Donnerstag (28. Oktober) in den zahlreichen Filialen des vorrangigen Lebensmittelhändlers Aldi Süd erhältlich sein wird. Der Preis für den Smart-TV wird bei 599 Euro liegen und damit 50 Euro höher als das bereits abgelaufene Angebot von Aldi Nord für das gleiche Gerät.

DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2

Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264, H.265, HEVC) 1

10.000 Programmspeicherplätze

Programmsperre mittels Passwort

Favoritenliste

Common Interface (CI+) Slot

Paneldaten

Statischer Kontrast von 1.300:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 27.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

Audio

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen

2 x 12 W RMS

DTS HD Unterstützung

Medion Life X16566: Vorhandene Anschlüsse

Antennenanschluss

Satellitenanschluss

2 x USB

1 x LAN RJ-45

4 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 – Entschlüsselung

1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV)

AV In (Cinch)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)

Abmessungen (B x H x T)/Gewicht

Mit Füßen: ca. 1460 mm x 910 mm x 250 mm/ 19,7 kg

Ohne Füße: ca. 1460 mm x 845 mm x 75 mm/19,4kg

Abstand zwischen den Füßen: ca. 1245 mm

Lieferumfang

Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Quelle: Medion / Aldi