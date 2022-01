Mega-Störung bei Vodafone: Internet und Telefon betroffen

Anzeige

Kunden von Vodafone haben am heutigen Montag bundesweit mit Störungen im Kabel-Festnetz zu kämpfen. Internet und Telefon sind in den betroffenen Haushalten nicht mehr betriebsbereit.

Laut dem Störungs-Portal „allestoerungen.de“ häuften sich die Meldungen über Ausfälle ab etwa 10 Uhr am heutigen Montag (31. Januar). Seitdem gibt es einen ständigen Zuwachs an Störungsmeldungen, derzeit sind es rund 30.000 in Echzeit. Gemessen am Durchschnitt von wenigen hunderten gleichzeitigen Ausfallreports kann hier durchaus von einem weiträumigen Ausfall der Festnetz-Infrastruktur von Vodafone gesprochen werden.

Dies bestätigt die Störungskarte, auf der Ballungszentren im ganzen Bundesgebiet hochrot aufleuchten. Auch soll es heute vermehrt zu Verbindungsproblemen im Vodafone-Mobilfunkbereich gekommen sein.

Vodafone-Störung: Kunden stinksauer

Beim Kurznachrichtendienst Twitter machen indes Vodafone-Kunden aus dem ganzen Bundesgebiet ihrem Frust Luft. Einige User beklagen dort zudem, dass Vodafone nicht angemessen auf die Ausfälle reagiere, die Störungs-Hotline sei zudem nicht erreichbar.

Hallo @vodafone_de

Seit ca. 12 Uhr kein Kabel-Internet mehr. Businesshotline nicht erreichbar(Dienst steht nicht zur Verfügung 🤔) und das Online-"Tool" meldet das keine Störung vorliegt.



Nicht wirklich prickelnd… — Fredo Meins (@FredoMeins) January 31, 2022

Und was macht Vodafone?

Während die Twitter-Gemeinde gerade angesichts der Vodafone-Störung hochkocht, äußert sich der Netzanbieter auf seinem Account bislang nicht. Zuletzt ist dort ein Tweet bezüglich Hass im Internet abgesetzt worden – welch Ironie.

Richtig und wichtig: Ab morgen werden Beleidigungen und Hasskommentare im Netz noch stärker verfolgt und bestraft 👮‍♂️👮‍♀️

Was sich ändert und was Hater 😡 ab morgen erwartet, verraten wir Dir auf featured 👉 https://t.co/nZxrgZoVC5 pic.twitter.com/opifEP3cz4 — Vodafone Deutschland (@vodafone_de) January 31, 2022

Weitere Informationen und Updates zur bundesweiten Vodafone-Störung folgen in Kürze