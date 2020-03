Merkel-Ansprache zu Corona heute im TV und Stream

Heute Abend wendet sich Angela Merkel zum ersten mal direkt an die deutsche Bevölkerung: Zu sehen gibt es die Ansprache der Kanzlerin, in der die weiteren Corona-Maßnahmen der Bundesregierung thematisiert werden, auf vielerlei Kanälen.

Die „Welt“ sendet heute Abend die TV-Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Pandemie und zur Situation in Deutschland. Ab 18 Uhr zeigt der Nachrichtensender zunächst einen zweiminütigen Auszug aus Angela Merkels Ansprache. Um 19.15 Uhr ist dann die gesamte Rede der Kanzlerin im TV auf WELT, bei welt.de und in der Welt TV-App zu sehen.

Eine Aufzeichnung der Ansprache der Kanzlerin soll im ZDF auf das „heute“-Journal gegen 19.20 Uhr folgen; in der ARD wird das Material nach der „Tagesschau“ gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Was die Kanzlerin der deutschen Bevölkerung mitzuteilen hat, ist derweil noch unbekannt – und Gegenstand von Spekulationen: Bild-Vizechef Paul Ronzheimer spekulierte bereits im Livestream von „Bild Corona News“ über etwaige Ausgangssperren oder Zwangseinsätze für Arbeitslose bei der Erntearbeit – woraufhin Bundesministerin Julia Klöckner den Skandaljournalisten wiederholt in seine Grenzen verwies: Die Regierung habe weder vor, Menschen per Notfalldekret unter Hauarrest zu stellen, noch denke man über die Einführung von Zwangsarbeit nach. Letztere brandete ein sichtlich agitierter Ronzheimer als „Deutschland-Dienst“ – während Klöckner dazu ermahnte, „die Kirche im Dorf zu lassen“.