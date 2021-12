Mirco Nontschew: RTL zeigt heute „RTL Samstag Nacht“-Marathon

Anzeige

Nach dem überraschenden Tod von Comedian Mirco Nonentschew zeigt RTL heute stundenlang „RTL Samstag Nacht“ zu Ehren des gestenreichen Spaßvogels.

Zum Gedenken an Mirco Nontschew, der mit nur 52 Jahren verstorben ist, sendet RTL am Sonntag, 5.12.2021, um 0.00 Uhr nach „Menschen, Bilder, Emotionen“ eine 40-minütige Sondersendung „In Liebe an Mirco Nontschew“ mit den besten Szenen aus „RTL Samstag Nacht“, um an den einmaligen Comedian zu erinnern. Anschließend werden bis zum frühen Morgen mehrere „Best of RTL Samstag Nacht“-Folgen wiederholt.

„RTL Samstag Nacht“: Mirco Nontschews großer Durchbruch

Der in den 90ern mit „RTL Samstag Nacht“ einem breiten Publikum bekanntgewordene Comedian Mirco Nontschew ist mit 52 Jahren gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag. Zuvor hatte die „Bild“ online über seinen Tod berichtet. Die Zeitung zitierte dazu seinen Manager und Freund Bertram Riedel: „Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.“

Todesursache weiterhin unbekannt

Die Polizei in Berlin teilte am Samstag auf Anfrage lediglich mit, dass am Freitagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann tot in einem Mehrfamilienhaus in Berlin gefunden worden sei. Es wurden demnach Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, es deute aber bislang nichts auf ein Fremdverschulden hin.