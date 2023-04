Nach WWE-Aus: DAZN bringt Wrestling zurück ins Programm

Anzeige

Sport-Streamingdienst DAZN hat nach dem überraschenden Aus der Wrestling-Topliga WWE nun den Showkampf schleunigst wieder zurück ins Programm geholt.

Es kam Ende März als Schock für viele Wrestling-Fans, ausgerechnet vor dem Jahreshöhepunkt „Wrestlemania“: DAZN und WWE gingen getrennte Wege und der Super Bowl unter den Wrestling-Großveranstaltungen Anfang April war bereits schon nicht mehr beim Sport-Streamingdienst zu sehen. Währenddessen erweiterte ProSieben Maxx sein Wrestling-Angebot im Free-TV auf drei Veranstaltungen pro Woche – was allerdings ein schwacher Trost für echte WWE-Fans sein dürfte, die für die wichtigen Pay-per-View-Events aus dem US-Kabel nun mit dem WWE Network einen zusätzlich Dienst buchen müssen.

Wer die WWE in Deutschland sehen will, kann das bei ProSieben Maxx weiterhin tun – nur ohne PPV-Events. (Bild: ProSieben Maxx)

Ehemals TNA: DAZN holt Impact Wrestling ins Programm

Nun präsentiert DAZN mit Impact Wrestling eine Art Trostpflaster für die gebeutelten Fans der wilden Ringer-Shows: Die von Ex-Weltmeister Jeff Jarrett unter der Kennung TNA gegründete Liga hat nach dem Ende der WCW einige von deren großen Wrestlern unter Vertrag gehabt und weitere hervorgebracht – mit dem Ausscheiden der goldenen Generation aus dem Sport und der Umbenennung der Liga ging aber auch deren Prestige weitestgehend den Bach runter.

Wer aber lieber weitestgehend unbekannte Wrestler bei DAZN sieht als gar kein Wrestling, wird auch nach dem WWE-Aus beim Streamingdienst sicher mal einen Blick riskieren. Schließlich macht insbesondere der Fokus auf Cruiserweight-Wrestling Impact Wrestling zumindest technisch recht interessant.

Dreimal wöchentlich überträgt DAZN künftig das Geschehen zwischen den Ringseilen von Impact Wrestling: Mittwochs geht es mit „Impact in 60“ los, freitags folgt dann das Wrestling-Sportstudio „Before the Impact“, bevor dann die „Impact Live Show“ am Samstag im Re-Live gezeigt wird.

