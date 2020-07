NASA: Start des Mars-Rovers Perseverance gleich im Livestream

Anzeige

Mehrfach wurde der Start des Erkundungsroboters zum roten Planeten verschoben, nun steht der Beginn der Mission unmittelbar bevor. Die NASA zeigt im Livestream, wie der Entdecker seine Reise beginnt.

Der unbemannte Rover soll nach der Landung auf der Suche nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens über die Marsoberfläche rollen. Außerdem soll er das Klima und die Geologie des Planeten erforschen und Proben von Steinen und Staub nehmen. Wissenschaftler erhoffen sich von der Mission unter anderem neue Erkenntnisse über die Entstehung des Universums.

Wer den Start von Perseverance (z.Dt.: „Beharrlichkeit“) mitverfolgen will, kann dies ab ca. 13.30 Uhr auf der Website der NASA tun. Dort wird der Raketenstart vom Raumhafen Cape Canaveral in Florida (USA) gezeigt. Erreichen soll der Mars-Rover sein Ziel dann im kommenden Jahr: Die Raumfahrtbehörde den 18. Februar 2021 als geschätztes Landungsdatum im Jezero-Krater des roten Planeten an.