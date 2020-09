Nations League live: Hier gibt es die heutigen Spiele zu sehen

Anzeige

Deutschland vergab zuletzt in der finalen Sekunde einen ersten Pflichtspielsieg gegen die spanische Nationalelf seit über 30 Jahren – heute befinden sich unter anderem die Partien Portugal gegen Kroatien auf dem Programm.

Zunächst beginnen um 18 Uhr am heutigen Sonntag einige Spiele, die weniger hochkarätigen Fußball versprechen: Die Begegnung zwischen Island und England sticht dort noch als gefühltes Spitzenspiel hervor – wenn man nicht aus persönlichen Gründen lieber Zypern gegen Montenegro verfolgen will.

Anschließend gibt es dann doch einige etwas vielversprechendere Partien zu sehen: Der Corona-bedingt weiterhin amtierende Europameister Portugal trifft ohne den verletzungsbedingt ausfallenden Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo auf die aktuellen Vize-Weltmeister aus Kroatien. Auch die Partien Schweden gegen Frankreich und Dänemark gegen Belgien zur gleichen Spielzeit lassen ein wenig mehr hoffen als die meisten Begegnungen auf dem früheren Programmplatz.

Wer eine oder mehrere Spiele der heutigen Nations League-Austragungen sehen möchte, kann dies bei Sport-Streamingdienst DAZN nach Lust und Laune: Der Anbieter zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live. Wer im Free-TV zuschauen möchte, muss also noch bis morgen warten – dann gastiert nämlich Jogi Löws Auswahl bei der Schweizer „Nati“ (wer die Aussprache dieses Kosenamens üben will, sollte dies vielleicht im Keller tun). Die morgige Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen das Team der Eidgenossen in Basel gibt es um 20.45 bei ARD und ZDF zu sehen.

Die heutigen Spiele der UEFA Nations League in der Übersicht:

Ab 18 Uhr:

Island – England

Aserbaidschan – Luxemburg

Zypern – Montenegro

Estland – Georgien



Ab 20.45 Uhr:

Portugal – Kroatien

Schweden – Frankreich

Dänemark – Belgien