Nebenkostenprivileg endet: Jetzt handeln – Das bietet MagentaTV

Spätestens zum 1. Juli ist es vorbei, dann dürfen die Nebenkosten für den TV-Anschluss nicht mehr über die Mietnebenkosten abgerechnet werden. Insgesamt 12,5 Millionen TV-Haushalte in Deutschland sind aufgefordert, sich einen eigenen TV-Anbieter zu suchen. Wer auch im Juli noch fernsehen will, muss jetzt handeln! Die folgenden Inhalte sehen Sie bei MagentaTV.

Wann das Nebenkostenprivileg endet, steht schon lange fest. Viele der Mieter, die Kabel-TV bisher über die Miete beglichen, haben bereits gehandelt und sich eigene Verträge gesucht. Das Gute dabei: Erstmalig haben diese TV-Zuschauer die freie Wahl des Empfangsweges und können neben dem bisherigen Kabel-TV – das in vielen Fällen gegen höhere monatliche Gebühren auch weiterhin verfügbar ist – auch zu Streaming-Lösungen sowie den Empfangswegen Satellit oder Terrestrik wechseln.

Zweifellos sind aktuell die günstigsten und zugleich attraktivsten Angebote seitens der IPTV- und OTT-Anbieter zu finden. Zu den federführenden Unternehmen zählt dabei die Deutsche Telekom mit ihrem TV-Angebot MagentaTV. Dieses gibt es in vielen Fällen für die Nebenkostenwechsler sogar für neun Monate kostenfrei (bei einem 24-Monatsvertrag). Auch danach halten sich die Gebühren, je nach gewähltem Paket, im günstigen Rahmen.

©Telekom – Die MagentaTV-App kann auf verschiedensten Geräten genutzt werden und daher sowohl mobil als auch im heimischen Wohnzimmer

Kombipakete mit RTL+, Netflix und Disney+ sind dabei besonders zu beachten. Aktuell ist etwa das Smart-Stream-Paket mit RTL+, Netflix mit Werbung und Disney+ mit Werbung nach diesen kostenfreien neun Monaten für nur 12 Euro monatlich zu beziehen. Insgesamt sind das also drei Streamingdienste sowie eine riesige Auswahl an MagentaTV eigenen Streaming-Inhalten plus ein großes Angebot an linearen Fernsehsendern für einen sehr attraktiven Preis.

Was bietet MagentaTV?

Das Fernseh-Angebot der Deutschen Telekom umfasst sowohl lineare TV-Sender als auch eine Vielzahl von Abruf-Inhalten und ersetzt somit nicht nur den linearen TV-Kabelanschluss, sondern bringt ein modernes Fernsehvergnügen in die Wohnung. Doch nicht nur lokal in der Wohnung kann MagentaTV vollumfänglich genutzt werden. Auch für mobiles Sehvergnügen ist MagentaTV geeignet. Apps ermöglichen die Smartphone- und Tablet-Nutzung. Gerade jetzt in der vorstehenden Freiluft- und Urlaubssaison ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil der OTT- und IPTV-Angebote. MagentaTV nehmen Sie einfach dorthin mit, wo Sie fernsehen möchten. Voraussetzung ist neben dem gebuchten MagentaTV-Angebot nur ein ordentlicher Mobilfunk-Datentarif oder der Zugang zu WLAN.

©Auerbach Verlag – Wer weiterhin die linearen TV-Kanäle nutzt, wird über die Neustart-Funktion sehr erfreut sein. So lässt sich fast jede Sendung beim Zappen von Beginn an abspielen

Doch erstmal zurück zum stationären MagentaTV am Fernseher. Über eine übersichtliche Startseite der App oder der MagentaTV-One-Box (diese ist aktuell die ersten neun Monate mietfrei zu beziehen) gelangt der Nutzer in die MagentaTV-Welt. Hier kann er auswählen, was er aktuell machen möchte: Einfach nur klassisch fernsehen oder auf Streaming zurückgreifen. Und weil der Überblick bei so vielen Inhalten schwerfällt, ist es sogar möglich, nach Inhalten, den Lieblingsschauspielern oder Schlagworten zu suchen.

Auch gewährt MagentaTV dem Zuschauer Zugriff auf seine Aufnahmen. Kabel-TV-Nutzer müssen sich etwas umgewöhnen. Denn beim modernen MagentaTV sind diese Aufnahmen nicht auf einer Festplatte im Receiver abgelegt, sondern werden in der Cloud gespeichert. Die Cloud reserviert je Zuschauer bis zu 100 Stunden Materialplatz. Der Vorteil: MagentaTV-Aufnahmen können überall geschaut werden, egal ob am Zweitfernseher (parallel kann der Dienst in einem Abo auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig genutzt werden) oder mobil auf dem Tablet. Und sind Aufnahmen programmiert, muss auch nicht darauf geachtet werden, ob der Receiver läuft.

Lineares TV mit MagentaTV

©Auerbach Verlag / Telekom – Der lineare TV-Sportsender MS Sport ist bereits bei MagentaTV integriert und zeigt ausgewählte Events live und als Highlights

Während die meisten Kabel-TV-Zuschauer noch SD-Bilder sehen, können sich Umsteiger bei MagentaTV auf superscharfe HD-Bilder freuen. Und das ganz ohne weitere Zusatzkosten. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern – die auch die Kabelnetzbetreiber uncodiert in HD-Qualität verbreiten – sind auch alle großen Privatsender sowie viele weitere TV-Kanäle in HD-Qualität zu sehen. Über 100 öffentlich-rechtliche und private HD-Sender kommen somit zusammen.

Ergänzt wird das Angebot von speziellen und teilweise exklusiven Spartensendern. Die eigenen Programme „Dabei.TV“ und „MS Sport“ sind nur zwei Beispiele. Auch im Musik-Portfolio hat MagentaTV einiges zu bieten. Während im Kabel nur noch wenige Musik-TV-Kanäle – oft nicht mal eine Hand voll – ausgestrahlt werden, gibt es bei MagentaTV für fast jeden Musikgeschmack eigene Sender. Ebenso sind viele weitere Spartensender aus den Bereichen Doku, Serie und Sport im Paket enthalten oder lassen sich über zusätzliche Pay-TV-Pakete einfach und unkompliziert dazubuchen. Der Clou: Die meisten Sender erlauben sogar den sogenannten Restart. Damit kann über eine Option beim Zappen auf den Sender die bereits laufende Sendung neugestartet und somit vollumfänglich angeschaut werden. Ein echter Vorteil gegenüber den klassischen Kabelnetzen.

MagentaTV+

©Auerbach Verlag, Telekom – MagentaTV+ ist die große Bibliothek mit tausenden Inhalten der Genre Film, Serie, Dokumentation, Unterhaltung und Kids

Die lange Zeit unter dem Namen Megathek geführte Abruf-Plattform bietet tausende Inhalte für MagentaTV-Kunden ohne Zusatzkosten. Die Bezahldienste ARD Plus und ZDF Select, aber auch Partner wie AXN, Crime Circus, Filmtastic, Viaplay und Nick+, stellen viele ihrer sonst kostenpflichtigen Inhalte für Kunden von MagentaTV kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus hat auch MagentaTV selbst hochkarätige Serien und Filme der Plattform beigesteuert.

Was gibt es obendrauf?

Wechsler aus den Kabelnetzen dürfen sich aber nicht nur über den Zugang zu MagentaTV freuen. Zusätzlich bietet die Telekom-Plattform auch Zugriff auf die Inhalte der Streamingdienste Netflix, Disney+ und RTL+. Bedenkt man, dass das integrierte, werbeunterstütze Netflix-Abo regulär mit 4,99 Euro zu Buche schlägt und das RTL+-Premium-Abo mit 6,99 Euro, merkt man schnell, wie günstig das geschnürte Gesamt-Paket ist. MagentaTV selbst wie auch Disney+ (kostet aktuell 5,99 Euro) wären quasi ohne Zusatzkosten enthalten.

EM 2024 inklusive und in UHD

©Auerbach Verlag / Telekom

Die Deutsche Telekom hatte sich 2019 die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland im Juni/Juli 2024 von der Europäischen Fußball-Union UEFA gesichert und dabei unter anderem auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF hinter sich gelassen. Zwar werden viele Spiele (46 insgesamt) bei RTL, ARD und ZDF im Free TV dank Sublizensierung der Telekom gezeigt, alle 51 Spiele der EM werden in bester Qualität und somit in Ultra HD nur bei der Telekom und MagentaTV zu sehen sein. Davon vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale exklusiv.

Ein hochkarätiges Expertenteam um Wolf Fuss, Johannes B. Kerner, Michaell Ballak und Tabea Kemme zeichnen die Übertragungen zudem aus. MagentaTV-Kunden haben diese Spiele bereits inklusive und müssen auf keine einzige Begegnung verzichten. Auf drei exklusiven Sendern erhalten die MagentaTV-Kunden die EM. Der Sender FUSSBALL.TV 1 bietet dabei das passende Vorprogramm zur UEFA EURO 2024 in Deutschland mit einem Mix aus aktuellen Infos, neuen Formaten, preisgekrönten Sportdokus und neu vertonten Highlights der EM-Historie mit Béla Réthy und Wolff Fuss. Auf dem Sender FUSSBALL.TV 2 werden während der EM ausgewählte Spiele der UEFA EURO 2024 im Taktik-Feed aus dem Blickwinkel von Trainern, Scouts und Experten mit eigenem Taktik-Kommentar übertragen. FUSSBALL.TV 3 zeigt zudem ausgewählte Spiele als interaktive Reaction-Show mit Promis, Influencern und Stars aus der Welt des Sports sowie die Konferenz am dritten Gruppenspieltag.

3. Liga und Frauen-Fußball

©Telekom – Kaum eine Sportart bleibt bei MagentaTV außen vor: Dank Kooperationen, unter anderem mit Wow und DAZN, sind Fußball, Formel 1 und mehr bei MagentaTV nutzbar

MagentaTV-Kunden bekommen natürlich auch einen günstigeren Zugang zum Magenta-Sport-Angebot. Hier werden alle Spiele der dritten deutschen Fußball-Liga, die Frauen-Bundesliga sowie Eishockey-Übertragungen der deutschen Eishockey-Liga und der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. MagentaTV-Kunden bekommen den Zugang schon ab 12,95 Euro monatlich (bei Jahresbuchung sogar für 7,95 Euro im Monat). Kunden ohne MagentaTV müssen dafür rund 20 Euro (Jahresbuchung 12,95 Euro) im Monat investieren.

Überlegenes Angebot bei MagentaTV

Ein Vergleich mit aktuellen Kabel-TV-Angeboten zeigt, dass MagentaTV nicht nur preislich oft deutlich attraktiver ist, sondern viel mehr Fernsehen liefert. Können im Kabelnetz oft nur lineare TV-Sender geschaut werden, sind die Abrufangebote von MagentaTV, egal ob über die eigene MagentaTV+-Mediathek oder RTL+, Disney+ bzw. Netflix, sehr attraktiv und werten den Fernseh-Komfort auf. Eine Mitnahme von MagentaTV in Parks, in den Urlaub oder sogar an den Strand ist dank Nutzung auf Smartphone oder Tablet auch ohne zusätzliche Kosten (es können maximal Internetnutzungsgebühren je nach Tarif anfallen) möglich.