Neu bei Disney+

Olaf aus „Die Eiskönigin“ hat jetzt seinen eigenen Film. Neben dem Schneeman gibt es bei Disney+ aber auch noch weiteres neues Streamingmaterial: unter anderem eine neue Spielshow.

Der Hype um „Die Eiskönigin“ reißt nicht ab. Aus diesem Grund spendiert Disney+ den Fans einen neuen Kurzfilm der Reihe. In „Es war einmal ein Schneemann“ wird von der Geburt des kultigen Schneemannes Olaf erzählt. Als Eiskönigin Elsa ihn zum Leben erweckt, muss Olaf nach seine wahren Identität suchen. Der Film kann ab sofort gestreamt werden.

Aber bei dem Olaf-Film belässt es Disney+ diese Woche nicht. Noch einen Film, drei Serienstarts, dazu noch zwei neue Staffeln und vier neue Episoden sind am Freitag bei dem Streamingdienst gestartet. Darunter der Streifen „Mr. Poppers Pinguine“, die Dokureihe „Europa von oben“ sowie die Spielshow „Das große Schwindeln“.

Binny und der Geist (Staffel 1 und 2)

Europa von oben (Staffel 1) – National Geographic

Mr. Poppers Pinguine

Once Upon a Time – Es war einmal… (Staffel 6)

Es war einmal ein Schneemann

Das große Schwindeln (Staffel 1)

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 6

Die Helden der Nation – Episode 4

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 5

Ein Tag bei Disney – Episode 47