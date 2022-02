Neu bei Netflix: Serien und Staffel-Starts im März 2022

Anzeige

Endlich startet Staffel 5 von „The Last Kingdom“, „Bridgerton“ geht bei in den zweiten Durchlauf – und diverse neue Formate feiern Premiere. Diese Serien und Staffeln gibt es im März 200 neu bei Netflix.

Streamingdienst Netflix bringt im März 2022 einige Serien und Staffeln bereits angelaufener Formate neu ins Programm. Vor allem dürfen sich Fans der historischen Fiktion freuen: Nach dem Start von „Vikings: Valhalla“ im Februar wird es auch im März wieder mittelalterlich-barbarisch. So kehrt Uthred, der von Wikingern aufgezogene Sohn eines Angelsachsen, endlich in Staffel 5 von „The Last Kingdom“ zurück.

Netflix: Neue Serien im März 2022 im Überblick

Queer Eye Germany – ab 9. März 2022

– ab 9. März 2022 Ein Teil von ihr – ab 4. März 2022

– ab 4. März 2022 The Last Kingdom: Staffel 5 – ab 9. März 2022

– ab 9. März 2022 Formula 1: Drive to Survive: Staffel 4 – ab 11. März 2022

– ab 11. März 2022 Bridgerton: Staffel 2 – ab 25. März 2022

– ab 25. März 2022 The Guardians of Justice – ab 1. März 2022

– ab 1. März 2022 Ritmo salvaje – ab 2. März 2022

– ab 2. März 2022 Mitternacht im Pera Palace – ab 3. März 2022

– ab 3. März 2022 L’Agence : L’immobilier de luxe en famille: Staffel 2 – ab 3. März 2022

– ab 3. März 2022 Making Fun – ab 4. März 2022

– ab 4. März 2022 Last One Standing – ab 8. März 2022

– ab 8. März 2022 Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen: Staffel 2 – ab 8. März 2022

– ab 8. März 2022 Byron Baes – ab 9. März 2022

– ab 9. März 2022 Life After Death with Tyler Henry – ab 11. März 2022

– ab 11. März 2022 Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Eternally Confused and Eager for Love – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Human Resources – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Drôle – Einfach komisch: Staffel 1 – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Top Boy: Staffel 2 – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Light the Night: Teil 3 – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Cracow Monster s – ab 18. März 2022

s – ab 18. März 2022 Young, Famous & African – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Ist das Kuchen? – ab 18. März 2022

– ab 18. März 2022 Twenty Five Twenty One – ab 19. März 2022

– ab 19. März 2022 Forecasting Love and Weather – ab 20. März 2022

– ab 20. März 2022 Thirty-Nine – ab 24. März 2022

– ab 24. März 2022 Business Proposal – ab 28. März 2022

Neue Dokumentationen im März

Auch an Doku-Filmen und Serien gibt es im März 2022 bei Netflix wieder nachschub. Unter anderem widmet sich „The Andy Warhol Diaries“ dem ikonischen Künstler.

The Andy Warhol Diaries: Miniserie – ab 9.März 2022

– ab 9.März 2022 Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten – ab 1.März 2022

– ab 1.März 2022 Überleben im Paradies: Eine Familiengeschichte – ab 3.März 2022

– ab 3.März 2022 Bad Vegan: Berühmt und betrogen – ab 16.März 2022

– ab 16.März 2022 Dr€i Tonn€n: Der große Überfall auf die brasilianische Zentralbank: Staffel 1 – ab 16.März 2022

– ab 16.März 2022 Das Tier: Staffel 2 – ab 18.März 2022

– ab 18.März 2022 The Principles of Pleasure: Miniserie – ab 22.März 2022

– ab 22.März 2022 Johnny Hallyday über Johnny Hallyday – ab 29.März 2022

– ab 29.März 2022 Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig – ab 30.März 2022