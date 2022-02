Neu bei Prime Video im März: Staffel 2 von „Picard“ und mehr

Anzeige

Der Start von „Picard“, Staffel 2, überschattet alle anderen Neustarts bei Amazon Prime Video im März 2022. Doch auch andere Original-Serien wie „Upload“ bekommen im kommenden Monat eine neue Staffel spendiert.

Was ist neu bei Amazon Prime Video im März? Hier gibt es alle Serien- und Staffel-Neustarts sowie neue Videotheks-Titel im Überblick:

Star Trek: Picard S2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 4. März



Dem legendären Jean-Luc Picard und seiner Crew steht eine aufregende neue Reise bevor: Sie brechen auf in die Vergangenheit. Picard stellt sich mutig den Gefahren der Erde des 21. Jahrhunderts, um in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft der Galaxie zu retten. Er trifft dabei auf alte Freunde und neue Weggefährten – doch er muss sich bei einer ultimativen Prüfung auch einem seiner größten Feinde stellen.





Upload S2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 11. März



In der zweiten Staffel von Upload steht Nathan an einem Scheideweg in seinem Leben (nach dem Tod). Seine Freundin Ingrid ist unerwartet nach Lakeview gekommen, in der Hoffnung, ihre Beziehung zu Nathan wieder zu vertiefen. Doch sein Herz sehnt sich insgeheim immer noch nach seinem Kundenservice-Engel Nora. Währenddessen ist Nora von der Bildfläche verschwunden und hat sich mit der Anti-Tech-Rebellengruppe „The Ludds“ eingelassen. Die zweite Staffel ist voller innovativer Konzepte aus der nahen Zukunft, darunter Lakeviews neuestes digitales In-App-Babyprogramm namens „Prototykes“ und andere satirische Einblicke in den technologischen Fortschritt und die bevorstehenden Kopfschmerzen.





Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 25. März



Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls folgt einem globalen Superstar und der Ikone Lizzo, bei ihrer Suche nach selbstbewussten, toughen Frauen, die sich der Elite der Big Grrrls anschließen und sie auf ihrer Welttournee begleiten wollen. Zehn hoffnungsvolle Frauen ziehen in das Big Grrrls House ein und müssen beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, es bis zum Ende zu schaffen und mit Lizzo vor einem weltweiten Publikum auf der Hauptbühne zu stehen.

Amazon Original Filme

Deep Water

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 18. März



Ben Affleck und Ana de Armas spielen Vic und Melinda Van Allen, ein wohlhabendes Ehepaar aus New Orleans, dessen Ehe unter der Last von Missgunst, Eifersucht und Misstrauen zerbricht. Als ihre gegenseitigen Provokationen und Psychospielchen eskalieren und Melindas außereheliche Liebschaften zu verschwinden beginnen, entwickeln sich die Dinge schnell zu einem tödlichen Katz- und Mausspiel. Deep Water, fesselnd inszeniert von Adrian Lyne, einem der berühmtesten Filmemacher des Genres, markiert die Rückkehr des erotischen Thrillers und zeigt, wie weit Menschen bereit sind zu gehen.



Weitere Highlights im März

The Way Back

Exklusiv verfügbar ab 26. März



The Flash S7

Verfügbar ab 1. März

Wussten Sie schon?



Die argentinische Amazon Original Serie Iosi, es espía arrenpentido (Yosi, the Regretful Spy) hat bei Berlinale Series Weltpremiere gefeiert. Am 11. Februar wurde die Produktion von Amazon Studios im Kino International gezeigt. Die Serie erzählt die Geschichte eines jungen Geheimagenten namens José, der ab Mitte der 1980er Jahre unter dem Decknamen Iosi die jüdische Gemeinde in Buenos Aires infiltriert. Der Schöpfer und Showrunner Daniel Burman hat sich damit eines dunklen Kapitels in der Historie seines Heimatlandes Argentinien angenommen. Die Amazon Original Serie startet voraussichtlich noch in diesem Jahr exklusiv bei Prime Video.

