Neue Staffel von „Westworld“ ab heute bei Sky

Das erfolgreiche Crossover aus Western und Science Fiction ist ab heute mit seiner neuen dritten Staffel zurück bei Sky – dabei sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern auch ein neuer Star, der aux seiner Hauptrolle in der Hitserie „Breaking Bad“ bekannt ist.

Am heutigen 30. März kommt die Syfy-Dramaserie „Westworld“ mit einer dritten Staffel zu Sky zurück. Die acht neuen Episoden sollen immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen und parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Die beiden ersten Staffeln sind derzeit auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar.

Viel darf über den inhalt des dritten Durchlaufs scheinbar noch nicht verraten werden, aber der erste Trailer, den HBO veröffentlichte, lässt vermuten, dass das nächste Kapitel außerhalb des Wildwest-Themenparks stattfinden wird. Neben den bekannten Charakteren Dolores, Bernard und Charlotte Hale ist „Breaking Bad“-Star Aaron Paul neu mit dabei.

Kreiert und produziert ist „Westworld“ wieder von Jonathan Nolan und Lisa Joy. Seit der Erstausstrahlung 2016 heimste „Westworld“ 43 Emmy Nominierungen ein, darunter zwei als beste Dramaserie in Folge.