Neuer Anime-Channel „Aniverse“ ab heue bei Prime

Als Projekt der Koch Films GmbH ergänzt „Aniverse – your anime channel“ ab sofort das Angebot bei Amazon Prime Video Channels. Der neue Anime Channel soll ein umfangreiches Angebot an Anime-Filmen und -Serien in deutscher Synchronisation bieten.

Der neue Channel aniverse – your anime channel kann ab sofort für 6,81 Euro im Monat zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft in Deutschland und Österreich hinzugebucht werden und ist über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online unter Amazon.de/channels verfügbar – und ist monatlich kündbar. Prime-Mitglieder können den neuen On-Demand-Channel 14 Tage kostenlos testen.

Auf dem neuen Anime Channel aniverse stehen über 35 Anime-Franchises mit gesamt mehr als 22.460 Minuten Screening Time zum Abruf zur Verfügung. Der Streaming Kanal vereint die Inhalte des eigenen Labels KSM Anime mit denen anderer Publisher wie peppermint, Anime House, tbc., um den Fans Anime-Filme und -Serien in deutscher Synchronisation anzubieten. Den Anfang machen Inhalte wie Darker than black, Overlord, Charlotte, Digimon Adventure Tri., Noragami, Fate/Zero und viele mehr.

Das Portfolio wird laut Kanalbetreiber dann ab September wöchentlich ausgebaut und vergrößert.