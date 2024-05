Neues ARD-Projekt: Mehrere Sender bündeln ihre Investigativ-Angebote

Die Politmagazine von BR, MDR, NDR, RBB und SWR wollen ihre Angebote im Netz bündeln und Recherchen für jüngere Zielgruppen aufbereiten.

Am 27. Mai wollen die genannten Sender den Instagram-Kanal „ARD Team Recherche“ starten. An die Stelle mehrere investigativer Kanäle soll so künftig ein gemeinsamer Account unter dem Namen @team.recherche erreichbar sein. Die besten und spannendsten Recherchen der beteiligten Sender sollen dort gezielt für ein jüngeres Publikum aufbereitet werden, kündigte die ARD am Freitag an. Initiiert wurde das Projekt von den politischen Magazinen „Report Mainz“, „Kontraste“, „FAK“, „report München und Panorama“, die ihre bestehenden Accounts zusammenlegen werden. BR, MDR, NDR, RBB und SWR teilen sich dabei die redaktionelle Verantwortung.

ARD-Sender wollen junge Menschen für Politik begeistern

Ziel des „ARD Team Recherche“-Kanals sei es, Missstände und Fehlentwicklungen aufzudecken, Debatten anzustoßen und damit einen konstruktiven Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten. Jüngere Menschen zwischen 25 und 34 Jahren sollen journalistisch fundiert und hintergründig über gesellschaftlich relevante Themen informiert werden. Außerdem sollen die beteiligten Redaktionen auf Instagram mit den Nutzern in Austausch treten und versuchen, die Community für Recherchen und relevante politische Inhalte zu begeistern, kann man der Ankündigung entnehmen.