Nordmazedonien – Deutschland: WM-Quali heute live im Free-TV – so sieht man es in UHD

Nach dem knappen Sieg gegen Rumänien muss die DFB-Elf bereits wieder in der WM-Quali ran, diesmal auswärts: So empfängt heute Fußballzwerg Nordmazedonien Deutschland. Das Spiel gibt es sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream zu sehen.

Die vergangene Qualifikations-Partie konnte die deutsche Nationalmannnschaft drehen: Mit 2:1 gewann die DFB-Auswahl knapp gegen den zweitklassigen Gegner Rumänien – kein Jubelergebnis, mehr ein viel zu knapper Arbeitssieg. Heute gegen Nordmazedonien steht unter anderem Stammtorhüter Manuel Neuer wieder zwischen den Pfosten und das TV-Publikum hofft auf mehr Tore. Dass die DFB-Elf unter dem neuen Trainer Hansi Flick auch wieder Offensivfeuerwerke abbrennen kann, zeigt sich erst kürzlich beim 6:0-Sieg gegen Armenien. Um die Geister der jahrelang gehemmten Spielweise unter Ex-Bundescoach Jogi Löw ein Stückchen weiter vergessen zu machen, wäre ein weiterer Torreigen gegen Nordmazedonien sicher hilfreich.

Deutschland – Rumänien heute live bei RTL

Wenn heute um 20.45 Nordmazedonien Deutschland zum Gastspiel empfängt, ist RTL live dabei: Die Vorberichterstattung zum Spiel im Free-TVbeginnt bereits um 20.15 Uhr. Wer die Partie im Live-Stream sehen will, braucht dafür allerdings ein Abonnement von TV Now Premium. Letzteres gibt es für Neukunden 30 Tage kostenlos.

WM-Qualifikation in UHD

Das WM-Qualifikationsspiel Nordmazedonien gegen Deutschland ist für Kunden von HD Plus auch in UHD empfangbar. Wer den neuen mobilen Service HD Plus ToGo bereits testet, kann das Länderspiel sogar auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in UHD-Qualität streamen.

