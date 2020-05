O2 TV-Paket in türkischer Sprache startet heute – auch in HD

Ab heute erweitert O2 sein bestehendes IPTV-Angebot mit einem neuen TV-Paket. Darin enthalten sind zig Programme in türkischer Sprache.

Das neue Senderpaket „O2 TV Türkei powered by waipu.tv“ ist ab sofort verfügbar. Enthalten in dem neuen TV-Pakets sind unter anderem Fox HD, ATV Avrupa HD, Show Turk HD und CNN Türk HD. Insgesamt umfasst es über 30 türkische Kanäle, davon mehr als 25 in HD-Qualität. Mit enthalten sind außerdem über 70 deutsche Sender in SD. Laut O2 ist es möglich, das türkische Angebot auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu nutzen.

Zu den Funktionen gehört laut dem Unternehmen eine Aufnahmemöglichkeit von bis zu 100 Sendungsstunden sowie eine Pause- und Neustart-Funktion für laufende Programme. Darüber hinaus soll O2 TV Türkei komplett kabellos nutzbar sein. Ein Kabel- und Satellitenanschluss oder eine Set-Top-Box sei nicht notwendig. Über die O2 TV App kann das Produkt auch auf mobilen Geräten genutzt werden.

O2 TV Türkei erscheint am heutigen 5. Mai und soll online, in den O2 Shops sowie über die O2 Hotline erhältlich sein. Der monatliche Preis für das Paket beträgt 9,99 Euro. Der erste Monat ist laut Ankündigung von O2 bei erstmaliger Buchung kostenlos.