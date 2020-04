Ostermesse und Segen mit Papst Franziskus im Livestream

Das ZDF überträgt auf ZDFheute im Livestream die Ostermesse und den Segen Urbi et Orbi mit Papst Franziskus.

Corona macht auch vor dem höchsten Feiertag der Christenheit nicht halt – und so läuft selbst im altehrwürdigen Vatikan an Ostern diesmal alles anders: Die Ostermesse wird Papst Franziskus mit wenigen Mitwirkenden im leeren Petersdom feiern. Von dort wird er auch seine traditionelle Osterbotschaft an die Menschen in der ganzen Welt richten und den Segen Urbi et Orbi spenden.

Der Livestream auf ZDFheute am heutigen Ostersonntag, 12. April 2020, startet um 11.00 Uhr. Es kommentiert der ZDF-Vatikanexperte Jürgen Erbacher zusammen mit Pfarrer Heinz Förg.