„Picard“ offenbart endlich den Wächter

Anzeige

Um eine katastrophale Zukunft zu verhindern, ist Jean-Luc Picard in die Vergangenheit gereist. Im 21. Jahrhundert verbirgt sich nämlich der Wächter, dessen Hilfe in Folge 4 von Staffel 2 der „Picard“-Serie nun dringend benötigt wird.

Dabei reist Picard nicht nur in die Vergangenheit der Menschheit, sondern auch in seine persönliche. Die Beziehung zu seiner Mutter stand schon in den vorherigen Folgen im Fokus der Flashbacks, in die der gealterte Sternenflotten-Admiral immer wieder verfällt.

Währenddessen spielen sich im Jahr 2024 Seven Of Nine und die ewig auf Krawall gebürstete Raffi als Duo ungleicher Time Cops ein: Dadurch erholt sich die Serie „Picard“ in Folge 4 von Staffel 2 endlich stellenweise von ihrer uncharismatischen Ausstrahlung. Bei der Konfrontation mit dem obligatorischen laut Musik hörenden Mitfahrer in einem öffentlichen Verkehrsmittel, tritt tatsächlich sogar ein wenig unerwarteter Humor zutage.

Nun sind die beiden Damen eigentlich auf einer wilden Schnitzeljagd, um Cristobal Rios aus einem Abschiebegefängnis zu befreien. Dort hilft dem ständigSpanisch brabbelnden Captain seine große Klappe indes nicht weiter. Nichtmal als er auf die Idee kommt, die rassistischen Beamten der Immigrationsbehörte mit der Wahrheit seiner futuristischen Herkunft zu verwirren.

Picard: Staffel 2, Folge 4 – nur 3 Tage Zeit

Viele „Picard“-Fans rätseln überdies schon seit Tagen: Wer ist der geheimnisvolle Wächter, den Jean-Luc Picard und seine ungewöhnliche Crew im 21. Jahrhundert ausfindig machen müssen? Fast alle sind sich sicher: Hinter der ominösen Bezeichnung verbirgt sich bestimmt ein bekanntes Gesicht.

Auf der Suche nach der mysteriösen Schlüsselperson kommt es für Picard auch zur bereits erwarteten Begegnung mit der jungen Guinan – und die ist deutlich weniger freundlich als die stets verschmitzte Whoopi Goldberg. Auch wenn die deutlich jüngere Version der El-Aurianerin nicht von der oscar-nominierten Schauspielerin verkörpert wird und ein aufbrausenderes Wesen an den Tag legt: Da Guinan bereits hunderte Jahre vor den TV-Ergeinissen auf der legendären Enterprise in „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ eine Bar namens „Ten Forward“ betreibt, sind Verwechslungen nahezu ausgeschlossen.

Wer ist der geheimnisvolle Wächter?

Während die ungewohnt forsche Guinan sich nun übergibt und mit Schrotflinten herumhantiert, läuft die Zeit für Picard und seine Leute gnadenlos ab: Nur 3 Tage liegt die alles Katastrophe in der Zukunft, deren unveränderter Ablauf die Menschheit auf dem Scheideweg in eine verheerende Richtung drängen wird. Das Publikum erinnert sich: Ausgestopfte Feinde und öffentliche Hinrichtungen statt friedliche All-Erkundung auf der cremefarbenen Brücke der Enterprise D.

Um die Spannung hochzuhalten, sei nur eines noch verraten: In Folge 4 von Staffel 2 offenbart „Picard“ endlich die Identität des Wächters. Wer nun wissen will, um wen es sich handelt, erfährt dies ab heute bei Amazon Prime Video.