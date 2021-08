PlutoTV im September mit Horror-Special, Xzibit und Charlie Sheen

Anzeige

Der kostenlose werbebasierte Streamingdienst PlutoTV bringt im September diverse Specials ins Programm: Darunter eine wöchentliche Horror-Nacht und Sonderprogramme für Charlie Sheen und Xzibit.

Day- und Week-Specials bei PlutoTV

Im September ist Pluto TV in Feierlaune: Charlie Sheen und Xzibit haben Geburtstag und die Jüngsten freuen sich auf den Weltkindertag, die Tough Guys Night präsentiert die ersten Leinwandgehversuche von Arnold Schwarzenegger und Chuck Norris und Pluto TV Sitcoms zeigt uns wie Sitcoms entstehen in Episodes.

Happy Birthday, Charlie Sheen!

03. September: Einst der bestbezahlte Serienschauspieler der Welt, ist es in den letzten Jahren ruhig geworden um Charlie Sheen. Zu Ehren seines 56. Geburtstags zeigt Pluto TV ihn in seiner Rolle als Charlie Crawford in Chaos City. Dort folgte er auf Michael J. Fox als stellvertretender Bürgermeister von New York. Für einen Tag übernimmt Charlie die Geschicke der Millionenstadt in Staffel 5 und 6 auf dem Chaos City Sender bei Pluto TV.

„No, we have food at home…“ – Special bei Pluto TV Food

04. – 05. September: Am 4. und 5. September wird zuhause gegessen. Denn seien wir mal ehrlich – Selbstgekochtes ist besser als es all die Memes vermuten lassen. Gewusst wie, geht es sogar schneller als der Weg zum nächsten Fast Food-Restaurant. Jamie Oliver zeigt in Fast and Simple Recipes: Jamie at Home und Jamie Olivers 30 Minuten Küche, wie easy das geht.

Episodes Marathon auf Pluto TV Sitcoms

11. September: Eine Sitcom über die Entstehung von Sitcoms? Das darf auf Pluto TV Sitcoms nicht fehlen. Episodes zeigt, wie schwer es ist, den Humor britischer Serien für den US- Markt zu adaptieren. Ab 20 Uhr kannst du Sean und Beverly Lincoln folgen, wie sie versuchen ihre britische Erfolgsserie über den großen Teich zu bringen und sich dabei gegen allerhand Einmischungen durch die Produktionsfirma erwehren müssen. Ihr neuer Hauptdarsteller? Unser Lieblings-Friend Matt LeBlanc gespielt von Matt LeBlanc.

Awkward takeover auf MTV Serie

13. – 19 September: Für eine Woche steht MTV Serie ganz im Zeichen von Awkward. Eine Woche lang könnt ihr den Schulalltag von Jenna, ihre emotionale Achterbahnfahrt und die verfahrenen Liebesgeschichten zwischen ihr, ihrem Schwarm Matty, seinem besten Freund Jake und Jennas bester Freundin Tamara verfolgen. Pluto TV zeigt in einer Woche alle Staffeln der Serie.

Tough Guy Night auf PlutoTV Kultfilme

16. September: Die harten Jungs übernehmen auf Pluto TV Kultfilme. Ab 20 Uhr könnt ihr zwei Legenden des Action-Genres bei ihren ersten Schritten auf der Leinwand erleben. In Hercules in New York zeigte Arnold Schwarzenegger zum ersten Mal seine Muskeln im Kino. Chuck Norris rächt die Trucker von Kalifornien in seinem Hauptrollendebüt Breaker! Breaker!

Happy Birthday, Xzibit!

18. September: Rapper und Wunscherfüller Xzibit feiert Geburtstag und MTV Pluto TV feiert ihn. Den ganzen Tag zeigen wir, wie der Kalifornier anderen Wünsche erfüllt und in Pimp My Ride ihre Schrottlauben aufmotzt.

Weltkindertag 2021

20. September: Zum Weltkindertag wollen wir die jüngsten unserer Fans mit unseren liebsten Kinderserien aller Zeiten begeistern. Lasst sie hochleben oder fühlt euch selbst wieder wie ein Kind auf Pluto TV Kids, Nick Rewind, Teen Nick und Co.

Mafia Night auf Pluto TV Movies

23. September: Nick Nolte und Christopher Walken nehmen uns in Tödliche Fragen und Suicide Kings mit in die Unterwelt. Korrupte Cops, rechtschaffene Drogendealer, Entführungen und ungeahnte Wendungen, all das gibt es ab 20.15 Uhr auf Pluto TV Movies.

Weekly Specials bei PlutoTV

Mehr zu den Highlight-Wochenenden und regelmäßigen Content-Stunts bei Pluto TV im September:

Jeden Freitag bei PlutoTV Kultfilme: Kult Horror Friday

Ab 22.00 Uhr:

03.09. Freitag der 13. Teil II und III

10.09. Creepshow 1+2

17.09. Leprechaun 2+3

24.09. Leprechaun 4 / Nightmare of the Living Dead

Jeden Samstag bei PlutoTV Romance: Wedding Saturday

04.09. Wedding March 1-3

11.09. Made for you with Love / Eat Drink & Be Married

18.09. Die Hochzeit meiner Ex / Die Hochzeit meiner besten Freundin / Eine Hochzeit und andere Hindernisse

25.09. Ein Bräutigam zu viel / Die Hochzeit des Jahres / Drei Hochzeiten zu viel

Jeden Sonntag auf PlutoTV Movies: Blockbuster Night

Ab 20.15 Uhr:

05.09. Guess who – Meine Tochter kriegst du nicht! / 51st State / Sin City

12.09. Senseless / Halloween H20

19.09. Phantoms / Tigerland

26.09. Passengers / Leprechaun Returns