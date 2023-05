Prime Video: Türkische Serien starten auf neuem Channel – erstmal kostenlos

Anzeige

Bei Amazon Prime Video ergänzt der türkische Dizi Channel die Auswahl an Prime Channels. Unterschiedliche türkische Serien sind dort zu sehen. Zu Beginn steht die Dizi-Auswahl für Prime-Kunden sogar gratis zur Verfügung.

Serien aus der Türkei gewinnen langsam auch international an Bedeutung. Einen Einblick in türkische Produktionen der vergangenen Jahre liefert nun der Dizi Channel als neuer Prime Channel. Letzterer lässt sich für 2,99 Euro im Monat hinzu buchen und verfügt zum Start über eine noch recht überschaubare Auswahl von 23 Film- und Serientiteln.

Wer sich nun auf ein Angebot in türkischer Sprache freut, bekommt zunächst aber einen kleinen Dämpfer: Nur sechs der vorhandenen Serien sind tatsächlich aus der Türkei und dementsprechend auch in türkischer Originalsprache verfügbar. Bei den Filmen handelt es sich um eine eher beliebig wirkende Mischung aus US-Lizenztiteln mit englischer Tonspur.

Dizi Channel bei Prime Video: Diese türkischen Serien gibt es

Von allen Serien ist jeweils nur eine 1. Staffel vorhanden.

Channel kostenlos testen: Automatische Verlängerung beachten

Wie gewohnt bietet Amazon Prime Video auch beim Dizi Channel eine Woche kostenlose Probezeit, um sich vom Angebot zu überzeugen. Sind diese Gratis-Tage einmal verstrichen, verlängert sich das Abonnement jedoch automatisch und 2,99 Euro werden monatlich für den Zugriff auf den Channel fällig.

Die Auswahl an Streaming-Serien beim Dizi Channel ist allerdings äußerst klein, zumindest noch. Für mehr türkischsprachige Serien und TV-Inhalte gibt es mittlerweile auch ein Angebot von Waipu.tv, das türkisches Fernsehen in HD auch ohne Satellitenschüssel in Deutschland ermöglicht.