Probleme bei MagentaTV Media Receivern nach Wartungsarbeiten

Anzeige

Bei MagentaTV Media Receivern sind die Senderlisten durcheinander geraten. In manchen Fällen startet das Gerät auch nicht richtig. Der Grund dafür ist aber wohl bereits ausgemacht und eine einfache Lösung soll das Problem wieder beheben können.

Wartungsarbeiten führten nach Angaben der Telekom zu den vereinzelten Vorfällen, wie die Telekom via Twitter am Donnerstag mitteilte. Bei weitem nicht jeder Besitzer eines Media Receivers ist demnach von den technischen Problemen betroffen. Ein Blick in die Senderliste sollte man sicherheitshalber aber wohl doch lieber mal vornehmen. Mit ein paar Griffen sollten die Probleme nämlich auch schon wieder behoben sein.

Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass der #MagentaTV Media Receiver nicht richtig startet oder die Senderliste durcheinander geraten ist.

Bitte trennt in diesem Fall euren Media Receiver einmal vom Stromnetz und startet ihn dann neu. pic.twitter.com/GVnM7wK1KC — Telekom hilft (@Telekom_hilft) December 17, 2020

Falls man zu den besagten Einzelfällen gehören sollte, wird seitens der Telekom empfohlen, den Media Receiver vom Stromnetz abzuschließen und danach einen Neustart vorzunehmen. Danach sollte die Senderliste wieder in Ordnung sein.