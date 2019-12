Rakuten TV bringt Tarantinos „Once upon a Time in Hollywood“ und vieles mehr in HDR

Im letzten Monat des Jahres präsentieren Dienstleister der Unterhaltungsbranche in gewohnter Weise die Juwelen ihrer Sammlung – nicht nur im Kino: Der Streaming-Service Rakuten TV bietet im Dezember ebenfalls eine sehenswerte Auswahl von Neuerscheinungen, von denen ein Großteil in 4K HDR Qualität verfügbar ist.

Darunter ist „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ (auch bekannt als Toy Story 4), das vierte Abenteuer der beliebten Spielzeughelden aus der Pixar-Trickschmiede in 4K HDR. Außerdem zur Verfügung stehen der dritte Teil der US-amerikanischen „Has Fallen“-Reihe namens „Angel Has Fallen“ und der Katastrophenfilm „Crawl“.

Ein besonderes Highlight bietet Rakuten TV im Dezember mit Quentin Tarantinos Tragikomödie „Once Upon a Time… in Hollywood“, die mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio hochwertig besetzt ist. Ebenfalls zu Sehen gibt es die Romanze „Traumfabrik“, zu der Helene Fischer den Titelsong beigesteuert hat, und „Gloria – Das Leben wartet nicht“, eine romantische Komödie mit Oscar-Preisträgerin Julianne Moore in der Hauptrolle.

Ebenfalls neu im Programm sind die Komödie „Fisherman’s Friends – Vom Kutter“ in die Charts, der Teenie-Spaß „Good Boys – Nix für kleine Jungs“ und der Comedy-Streifen „Stuber – 5 Sterne Undercover“.

Die Neuerscheinungen im Dezember in Reihenfolge des Veröffentlichungstermins:

Traumfabrik (Drama, Romantik)

Veröffentlichungstermin: 05. Dezember

Die Ost-West-Liebesgeschichte spielt vor den Kulissen des DEFA-Studios in Babelsberg und dem Mauerbau 1961.

Besetzung: Emilia Schüle, Dennis Mojen, Ken Duken

Fisherman’s Friends – Vom Kutter in die Charts (Komödie)

Veröffentlichungstermin: 08. Dezember

Eine Feel-Good-Comedy um einen Fischer-Chor und einen allzu engagierten Londoner Musikmanager – basierend auf einer wahren Geschichte.

Besetzung: Daniel Mays, James Purefoy, David Hayman

A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando (Animation, Kinder) (auch in 4K HDR erhältlich)

Veröffentlichungstermin: 12. Dezember

Das vierte Abenteuer der beliebten Spielzeughelden aus der Pixar-Trickschmiede.

Besetzung: Michael „Bully“ Herbig, Michi Beck, Sonja Gerhardt

Crawl (Thriller, Action, Drama) (auch in 4K HDR erhältlich)

Veröffentlichungstermin: 12. Dezember

Als ein heftiger Sturm auf die Küste Floridas trifft, ignoriert Haley alle Aufforderungen zur Evakuierung, um nach ihrem vermissten Vater zu suchen. Die Suche wird von hungrigen Alligatoren erschwert.

Besetzung: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson



Once Upon a Time … in Hollywood (Drama, Tragikomödie)(auch in 4K HDR erhältlich)Veröffentlichungstermin: 13. Dezember

Ein Schauspieler und sein Stunt-Double versuchen im Los Angeles von 1969 ihr Glück – also zu jener Zeit, als Charles Manson dort mit seinen Morden für Aufsehen sorgt.

Besetzung: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Stuber – 5 Sterne Undercover (Action, Komödie) (auch in 4K HDR erhältlich)

Veröffentlichungstermin: 19. Dezember

In der Buddy-Komödie macht der cholerische Cop Vic den gutmütigen Uber-Fahrer Stu unfreiwillig zu seinem Helfer und jagt mit ihm einen skrupellosen Killer.

Besetzung: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais

Gloria – Das Leben wartet nicht (Romantik, Komödie)

Veröffentlichungstermin: 20. Dezember

Julianne Moore und John Turturro in einer Komödie über die zweite Chance auf die große Liebe.

Besetzung: Julianne Moore, John Turturro, Gary Lewis

Good Boys – Nix für kleine Jungs (Komödie) (auch in 4K HDR erhältlich)

Veröffentlichungstermin: 26. Dezember

Eine Komödie, in der drei Sechstklässler beweisen wollen, dass sie schon fast entwachsen sind und etwas über Mädchen und Sex lernen wollen – mit turbulenten Auswirkungen…

Besetzung: Jacob Tremblay, Molly Gordon, Keith L. Williams

Blinded by the Light (Drama, Musik, Komödie) (auch in 4K HDR erhältlich)

Veröffentlichungstermin: 26. Dezember

Coming-of-Age-Film über den pakistanisch-britischen Javed, der davon träumt, Schriftsteller zu werden und von den Worten von Bruce Springsteen beflügelt wird.

Besetzung: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Dean-Charles Chapman

Angel Has Fallen (Action, Thriller)

Veröffentlichungstermin: 28. Dezember

Gerard Butler kehrt für seine dritte Mission als loyalster Mann des Secret Service zurück. Doch dieses Mal steht er selbst unter Verdacht.

Besetzung: Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett-Smith

Das “Best of 2019” bei Rakuten TV:

Vom 19. Dezember 2019 bis 9. Januar 2020 zeigt Rakuten TV einige Top-Filme des Jahres 2019. Zu dem Angebot gehören unter anderen die Titel „Bohemian Rhapsody„, „Alita: Battle Angel“ und „Predator – Upgrade„.