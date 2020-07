Revolution bei Sky Ticket: Entertainment und Cinema werden eins

Anzeige

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat sein Streaming-Angebot weiter umgebaut und bietet nun erstmals Filme und Serien in einem Paket an. Das neue „Entertainment & Cinema Ticket“ führe die bisher einzeln buchbaren Angebote „Entertainment Ticket“ sowie „Cinema Ticket“ zusammen „und ist damit inhaltlich direkt vergleichbar mit Streamingdiensten wie Netflix oder Prime Video“, teilte Sky am Dienstag mit. Das neue Angebot kostet demnach 14,99 Euro pro Monat.

Zu dem Paket gehören Sky Originals genauso wie HBO-Serien. Hinzu kommen aktuelle Kinofilme, die bei Sky bereits wenige Monate nach Kinostart abrufbar sind. Zum Start des „Entertainment & Cinema Tickets“ wird es den Angaben zufolge einige Neuheiten geben: Serien wie „Gangs of London“ (ab 23. Juli), „Perry Mason“, „Rick & Morty“ und „Westworld“ und Filme wie „Der Fall Collini“ und „Everest: Ein Yeti will hoch hinaus“.

Sky hat in den vergangenen Wochen bereits einige andere Veränderungen verkündet. Darunter sind die Verlängerung des Bundesliga Vertrags, neue Deals mit den Filmverleihern Tobis, Constantin Film und Sony Pictures sowie die Tatsache, dass die Formel 1 ab 2021 exklusiv und live bei Sky zu sehen sein wird.