Roku Streaming-Player kommt nach Deutschland – Kooperation mit Sky

Zum Start seines Streaming-Players in Deurtschland will Roku „eine große Auswahl an globalen und lokalen Streaming-Diensten“ anbieten, darunter auch Kanäle von lokalen Anbietern wie der Seven.One Entertainment Group, RTL Deutschland und Sky Deutschland.

Fast die Hälfte der deutschen Haushalte hat mindestens einen SVOD-Dienst (Subscription Video on Demand) abonniert. Mit der Einführung neuer Streaming-Dienste steigt der Bedarf an TV-Betriebssystemen, die nicht nur mit der sich schnell verändernden Fernsehwelt Schritt halten, sondern auch den Zugang zu unterschiedlichen Inhalten erleichtern. Das Roku Betriebssystem (OS) steuert den dazugehörigen Streaming-Player sowie die Roku TV-Modelle und rühmt sich laut Anbieterangaben damit, das einzige Betriebssystem zu sein, das speziell für das Fernsehen entwickelt wurde. Nun wurde der Start des Streaming-Players auf dem deutschen Markt angekündigt.

Eine große Auswahl an Unterhaltungsangeboten über den Streaming-Player, darunter Sky Ticket, TV Noe (RTL+) und Seven.One Entertainment Group sowie globale Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+, soll Nutzernermöglichen, „nach ihren individuellen Wünschen fernzusehen und aus einer Vielzahl von hochwertigen Unterhaltungsprogrammen zu wählen“. Die vollständige Liste der verfügbaren Dienste will Roku in den kommenden Wochen bekannt geben.

Sky kooperiert mit Roku

„Wir heißen Roku in Deutschland willkommen und freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit weiter ausbauen und die Sky Ticket App auf den neuen Streaming-Playern zur Verfügungen stellen. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden den unkomplizierten Zugang zu den besten Filmen, Serien und Sportangeboten von Sky Ticket auf Roku Playern genießen werden“, erklärte John Timothee, Vice President Sky Ticket Proposition & Commercial bei Sky Deutschland.

Roku sieht sich als Pionier im TV-Streaming und brachte 2008 seinen ersten Streaming-Player auf den Markt, durch den Netflix auf Fernsehern genutzt werden konnte. Mit der Vision, „einfaches und preiswertes Streaming für Jede und Jeden zu ermöglichen“, entwickelte das Unternehmen ein eigenes TV-Betriebssystem, mit dem die Streaming-Player und Roku TV-Modelle betrieben werden. Roku Produkte sind derzeit in mehr als 20 Ländern der Welt erhältlich.

