RTL+ im Dezember 2022: Sisi, Live-Konzerte und Last X-Mas

Der Dezember startet besinnlich: Hinter jedem Türchen der Adventskalenderserie „Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe“ versteckt sich täglich eine neue Folge.

Außerdem warten die zweiten Staffeln der RTL+ Serien-Highlights „Sisi“ und „Das Haus der Träume“ auf die Streamer. Thriller-Fans können sich mit den „Auris“-Verfilmungen auf zwei fesselnde Geschichten nach einer Idee von Sebastian Fitzek freuen.

Reality-Nachschub gibt es mit den zwei neuen Formaten „Make Love, Fake Love“ sowie „Dubai Diaries: Living the Dream“ und für Dating-Action sorgt die vierte Staffel „Are You The One?“. Einblicke in die Erfolgsgeschichte der Fanta 4 liefert die Dokumentation „Die Fantastischen Vier – Helden des Hip-Hop“ und der Dokumentarfilm „Merkel – Macht der Freiheit“ zeigt Angela Merkels Weg von der Außenseiterin zur Weltpolitikerin. Zudem überträgt RTL+ live und exklusiv Konzerte von Kontra K und Marteria.

Eigenproduzierte Serien

„Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe“ – 24 Folgen, ab 1.12.

– 24 Folgen, ab 1.12. „Auris – Der Fall Hegel“ & „Auris – Die Frequenz des Todes“ – 2 Filme, ab 13.12.

– 2 Filme, ab 13.12. „Sisi“ – Staffel 2, 6 Folgen, ab 16.12.

– Staffel 2, 6 Folgen, ab 16.12. „Das Haus der Träume“ – Staffel 2, 6 Folgen, ab 20.12.

Internationale Serien

„Dan Brown – The Lost Symbol“ – Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv ab 1.12.

– Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv ab 1.12. „Dallas“ – Staffel 11 & 12, ab 15.12.

– Staffel 11 & 12, ab 15.12. „BFF – Hochzeit und andere Katastrophen“ – 6 Folgen, ab 15.12., auch bei RTL Passion

Reality im Dezember 2022

Original: „Are you the one?“ – Staffel 4, 20 Folgen, ab 6.12.

– Staffel 4, 20 Folgen, ab 6.12. Original: „Dubai Diaries: Living the Dream“ – 8 Folgen, ab 20.12.

– 8 Folgen, ab 20.12. Original: „Make Love, Fake Love“ – Staffel 1, 12 Folgen, ab 29.12.

Dokumentationen

„Die Fantastischen Vier – Helden des Hip-Hop“ – 4 Folgen, ab 6.12., auch bei VOX

„Merkel – Macht der Freiheit“ – ab 8.12.

„Die Summerfields – Ikke Hüftgold und das Party-Schlager-Imperium“ – ab 10.12., auch bei RTLup

Original: „Only Fans Uncovered“ – 4 Folgen, ab 14.12.

Musik-Events

LIVE: Kontra K in der LANXESS Arena -ab 12.12.

LIVE: Marteria in der LANXESS Arena – ab 17.12.

Filme im Dezember 2022

„Hustlers“ – ab 1.12.

RTL+ Kids im Dezember 2022

„Schneewittchen und der Zauber der Zwerge“– ab 1.12.

„Boruto“– Staffel 3, ab 1.12.

Bildquelle: DF_Zweite Staffel Sisi RTLplus: RTL