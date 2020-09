Saisonstart: Premier League jetzt wieder live bei Sky

Anzeige

Die Premier League kehrt an diesem Wochenende bei Sky zurück und für Jürgen Klopp und den FC Liverpool beginnt damit die Mission Titelverteidigung.

Die Konkurrenz rund um Manchester City und den FC Chelsea, die sich unter anderem mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner verstärkt haben, dürfte den Reds ein deutlich engeres Meisterschaftsrennen liefern als in der Vorsaison. Sky zeigt alle 380 Spiele der Saison exklusiv in voller Länge, davon mindestens 232 Spiele live.

Die Premier League hat die Anstoßzeiten für die ersten drei Spieltage festgelegt und es finden keine Parallelspiele statt. Sky wird alle Spiele an diesen Spieltagen live in voller Länge übertragen. Auf die Fans des englischen Fußballs warten zu Saisonbeginn gleich einige Kracher, darunter am zweiten Spieltag die Partie Chelsea gegen Liverpool und am dritten Spieltag das Duell zwischen Liverpool und Arsenal.

Los geht es am heutigen Samstag mit dem ersten Spieltag und den Partien zwischen Fulham und Arsenal (ab 13.20 Uhr), Crystal Palace gegen Southampton (ab 15.50 Uhr).

Das erste „Match of the Week“ überträgt Sky Sport ebenfalls heute ab 18.00 Uhr, wenn der Meister aus Liverpool auf den Aufsteiger Leeds trifft. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric werden die Zuschauer zunächst auf das Topspiel einstimmen und anschließend die 90 Minuten kommentieren. Danach präsentieren beide in „What a strike!“ die Highlights der Spiele des Tages.

Zwei Spiele werden am Sonntag ausgetragen: West Bromwich Albion trifft auf Leicester (ab 14.50 Uhr) und Tottenham auf Everton (17.20 Uhr). Komplettiert wird der Spieltag am Montag mit den Spielen Sheffield gegen Wolverhampton (ab 18.50 Uhr) und Brighton gegen Chelsea (ab 21.05 Uhr)