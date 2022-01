Samsung TV SuperDeals: Cashback auf QLEDs und Soundbars

Anzeige

Unter dem Motto „Doppelt zugreifen, doppelt profitieren“ beginnen die Samsung TV SuperDeals mit Cashback auf TV-Geräte und Soundbars.

Vom 26. Januar bis zum 16. Februar erhalten Kunden laut Anbieter bei einem Kombinations-Kauf ausgewählter Neo QLEDs, Lifestyle TVs und Soundbars bis zu zweifache Cashback-Prämien. Wer sich für einen Aktions-TV oder eine Aktions-Soundbar entscheidet, erhält eine einfache Cashback-Prämie. Beim Kauf von TV und Soundbar verdoppelt sich der jeweils höhere Cashback. Der jeweils niedrigere Einzel-Cashback des zweiten Aktionsgerätes entfällt in diesem Fall. Je nach Geräte-Kombi werden bis zu 3.000 Euro des Kaufpreises erstattet. Zur Auswahl stehen ausgewählte Neo QLEDs in 8K und 4K, Lifestyle TVs sowie Q- und Lifestyle Soundbars.

Kauf registrieren, Cashback sichern

Den entsprechenden Kunden wird nach Registrierung ein Teil des Kaufpreises erstattet. Wer sich hingegen für eine Kombination aus Aktions-TV und Aktions-Soundbar entscheidet, der verdoppelt laut Samsung den jeweiligen höheren Cashback. Unter den Aktionsprodukten befinden sich viele beliebte und von der Fachpresse mehrfach ausgezeichnete Smart TVs wie beispielsweise der Neo QLED 4K in 85 Zoll. Gemeinsam mit der Q-Soundbar sorgt der Neo QLED TV für ein angenehmes Heimkino-Erlebnis mit sehr guter Sound-Qualität. Auch bei den 8K Neo QLED-Aktionsgeräten gibt es beispielsweise mit dem Neo QLED 8K in 853 Zoll tolle Kombi-Deals für hochauflösende Film- oder Gaming-Nächte.

Die Samsung TV SuperDeals gelten nicht nur für zahlreiche ausgewählte 4K und 8K Neo QLEDs. Auch eine Auswahl Lifestyle TVs wie The Sero oder The Premiere gehören mit zu den Aktionsprodukten. Kunstliebhaber kommen mit dem The Frame auf ihre Kosten. Der Lifestyle TV von Samsung fügt sich mit seinem modernen Design bestens in die heimische Wohnumgebung ein und zaubert im Art Mode berühmte Gemälde oder eigene Fotografien an die Wand.

Wer im Frühjahr und Sommer gemütliche Grillabende mit spannendem Serienmarathon oder aufregenden Sport-Highlights verbinden möchte, kann mit The Terrace für das passende Set-up auf der Terrasse sorgen. Mit dem Outdoor-TV mit gängigen Smart TV Funktionen steht der Gartenparty mit Freiluftkino-Feeling nicht mehr viel im Wege.

Samsung-Aktion im Fachhandel und online

Bis zum 16. Februar können Kundinnen und Kunden wie gewohnt im Samsung Online-Shop die Wunschgeräte bestellen oder bei den Händlern erwerben, die die Aktionsgeräte anbieten. Zunächst wird der volle Endpreis bezahlt, wobei die Geräte nicht gleichzeitig beim gleichen Händler erworben werden müssen, sondern lediglich innerhalb des Aktionszeitraums bei teilnehmenden Händlern. Für den Erhalt der Cashback-Prämie ist dann die Registrierung im Zeitraum vom 26. Januar bis spätestens 02. März (Ausschlussfrist) nötig. Zur Anmeldung des/der Aktionsgeräts/e hinterlegen Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer und den Modell-Code des/der erworbenen Geräts/e. Nach dem Erwerb im stationären Handel bzw. bei Online-Bestellung müssen zusätzlich der Kassenbeleg, die Bestellbestätigung und die Rechnung hochgeladen werden.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.