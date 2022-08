Sat.1: Bundesliga im Free-TV verschoben – das ist der Grund

Anzeige

Sat.1 kann in dieser Saison keine Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga am 17. und am 18. Spieltag zeigen.

Grund dafür ist die Weltmeisterschaft in Katar, die zu einer frühen und langen Winterpause der Liga führt. Die WM findet vom 21. November bis 18. Dezember statt.

Der Free-TV-Sender hat stattdessen Ersatz-Termine von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erhalten. Sat.1 wird nun am 11. November ein Spiel des 15. Spieltags live übertragen und nach der Winterpause am 20. Januar kommenden Jahres eine Partie des 16. Spieltages. Welche Begegnungen das sind, steht nach Angaben des Senders noch nicht fest.

Sat.1 hat von der DFL eine Paket mit neun Live-Partien erworben, darunter je eine Partie am 17. und am 18. Spieltag. Dazu gehören auch der Supercup, den am Samstag im Durchschnitt 3,4 Millionen Menschen sahen, und eine Partie des ersten Spieltages. Am Freitag ist dies das Duell des Europa-League-Siegers Eintracht Frankfurt gegen Meister Bayern München (20.30 Uhr). Im Kontrakt enthalten sind zudem die vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga.

