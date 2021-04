Schlager Radio mit neuen HbbTV-Features über Sat

Anzeige

Für Smart-TV-Besitzer, die Schlager Radio über Astra empfangen, wird nun via HbbTV werden parallel zum Programm Grafiken mit zusätzlichen Informationen wie Titelanzeige und aktuelle Aktionen des Senders angezeigt.

Das in diesem Jahr umbenannte Schlager Radio ist über UKW, DAB Plus, Kabel, Satellit, Web, App und Smart Speaker beziehbar – für dieSat-Nutzer gibt es jetz visuelle Zusatz-Features über HbbTV: „Unser Ziel ist es, unseren Hörerinnen und Hörern einen visuellen Mehrwert anzubieten, ohne dabei ein TV-Programm zu sein“, sagt Pressesprecher Heiner Harke zum neuen Feature. „Auf diese Weise verbreiten wir Radio mit Zusatznutzen und Zusatzdiensten. Diese werden wir in den kommenden Wochen weiter ausbauen“.

Das HbbTV-Angebot von Schlager Radio

Hybrid Broadcasting Broadband TV, abgekürzt HbbTV, wird auch als moderne Variante des Teletextes bezeichnet. In der Regel unterstützen Fernseher, die nach 2014 hergestellt worden sind HbbTV. Wichtig für den Empfang ist, dass der Smart-TV mit dem Internet verbunden ist. Hörer, die ihr Fernseh- und Radioprogramm über den Satelliten Astra empfangen und Schlager Radio über den Suchlauf in die Programmliste gespeichert haben, können das HbbTV–Angebot des Senders ab sofort nutzen, ohne dabei die rote Taste auf der Fernbedienung zu drücken – das Visual Radio von Schlager Radio startet laut Anbieter automatisch.

Technische Details

Transponder: 113

Transponder Bandbreite: 26 MHz Symbolrate: 22 MBaud

FEC Rate: 5/6

Modulation: QPSK

Downlink Frequenz: 12.633,25 MHz Downlink Polarisation: horizontal Kennung: Schlager Radio