Sensationeller Wechsel: Raab macht Show für RTL

Das kommt unerwartet: Stefan Raab wechselt die Fronten und proudziert jetzt für das RTL-Streamingportal TV Now anstatt für ProSieben. Startschuss für das Late-Night-Formats wird noch in 2020 sein.

Für Raab ist das die erste Produktion für die Mediengruppe RTL Deutschland in seiner Laufbahn. Er produziert noch in diesem Jahr eine Late Night-Show exklusiv für den Streamingdienst TV Now. „Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen. Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen. Und da bin ich bei TV Now genau richtig.“, so Raab zu dem unerwarteten Senderwechsel.

Stefan Raab wird die Late Night-Show jedoch lediglich als Produzent hinter den Kulissen verantworten. Die Moderation gibt er in andere „überraschende“ Hände, wie RTL sich in einer Mitteilung in Geheimniskrämerei versucht.