Sky startet Pop Up Channel voller Agenten-Action

Anzeige

Wenn die Temperaturen fallen und die Tage kürzer werden, gibt es kaum etwas besseres als einen gepflegten Filmmarathon. Sky kündigt nun einen Pop Up Channel an, der sich dazu hervorragend eignet.

So zeigt Sky Cinema Bourne vom 13. bis 19. November alle Hits von „Die Bourne Identität“ bis „Jason Bourne“ rund um die Uhr. Alle Filmfans können die Blockbuster mit Sky Q und dem Streamingdienst Sky X auch auf Abruf genießen.

Als Regisseur Doug Liman vor fast 20 Jahren seinen Hauptdarsteller Matt Damon für „Die Bourne Identität“ auf der Jagd nach seinem Gedächtnis durch Europa hetzte, hatte man solche atemlosen Kamerafahrten, solche rauen Kämpfe und eine derart innovative Story im Kino noch nicht gesehen. Matt Damon überzeugte in seiner ersten Action-Rolle sofort. Und Paul Greengrass führte in „Die Bourne Verschwörung“ und „Das Bourne Ultimatum“ die Reihe nach den Bestsellern von Robert Ludlum fulminant weiter. In „Das Bourne Vermächtnis“ durfte Jeremy Renner auf den Spuren Bournes seiner Killer-Vergangenheit nachspüren, „Jason Bourne“ brachte schließlich Matt Damon und Paul Greengrass zurück.

Der Pop-up Sender Sky Cinema Bourne ersetzt vom 13. bis 19. November Sky Cinema Special.