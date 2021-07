Sky Q App ab sofort auch für PS4 verfügbar

Anzeige

Die Sky Q App ist ab sofort auch für PS4 verfügbar und steht kostenlos im App Store zum Download bereit.

Mit dem Sky Q Multiscreen Paket und der Sky Q App haben Kunden laut Anbieter die Möglichkeit, ihr Programm neben dem Sky Q Receiver zeitgleich auf mehreren Bildschirmen in verschiedenen Räumen zu genießen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder Serien und Filmen auf Abruf. Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte können mit der App einfach fortgesetzt werden.

Für diese Geräte gibt es die App

Voraussetzung für die Nutzung der Sky Q App ist ein gültiges Abonnement oder für Neuabonnenten ab Juni 2020 der Multiscreen Service und für die App ein Apple TV (Generation 4+) , ein Samsung Smart TV (Modelljahr 2015+ mit Tizen Betriebssystem), ein LG Smart TV (Web OS 2.0 oder höher) oder, ab sofort, eine PS4.

Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: „Mit der PlayStation 4 erweitern wir die Verfügbarkeit der Sky Q App nun um eine der wichtigsten Plattformen im deutschen und österreichischen Markt und erfüllen so einen großen Kundenwunsch.“

Das ist Sky Q

Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify, Prime Video und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

Quelle: Sky Deutschland

