Sky Q: Champions League, Bundesliga und Formel 1 im Dezember in UHD und HDR

Anzeige

Kein Weihnachtsmarkt, dafür Sport in UHD: Mit Fußball und Formel 1 gibt es vor den Feiertagen bei Sky so einiges in höchster Bildqualität zu sehen – los geht es bereits heute mit der Champions League: Dortmund empfängt Lazio Rom.

Im Corona-Jahr 2020 ist vieles anders – auch die Adventszeit: Das öffentlich Treiben auf Weihnachtsmärkten, Besuche von Blockbuster-Kinopremieren und diverse Feiern in Vereinskreisen fallen wie so vieles in diesem Jahr flach. Um die besinnliche Zeit vor den Weihnachtsfeiertagen im Lockdown etwas weniger monoton zu gestalten, gibt es in den ersten drei Dezemberwochen vor dem üblichen Feiertagsprogramm noch mal eine große Portion Live-Sport bei Sky.

Einige der Programme, darunter Begegnungen der Fußball-Bundesliga, und noch zwei der verbleibenden Vorrunden-Partien der Champions League vor dem Jahreswechsel gibt es bei Sky in UHD mit HDR zu sehen. Die großen Preise der Formel 1 in Bahrein und Abu Dhabi gibt es genau so wie vier weitere Spiele der 2. Bundesliga zwar nicht mit HDR, dafür aber in UHD.

Diese Sport-Events überträgt Sky im Dezember in UHD:

02.12. – 21.00 Uhr: UEFA Champions League Borussia Dortmund – Lazio Rom UHD/HDR

05.12. – 13.00 Uhr: 2. Bundesliga Hamburger SV – Hannover 96 UHD

05.12. – 15.30 Uhr: Bundesliga Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund UHD/HDR

05.12. – 18.30 Uhr: Bundesliga FC Bayern München – RB Leipzig UHD/HDR

06.12. – 18.10 Uhr: Formel 1 Zweiter Großer Preis von Bahrain/ Sachir – Rennen UHD

09.12. – 21.00 Uhr: UEFA Champions League FC Bayern München – Lokomotive Moskau UHD/HDR

12.12. – 13.00 Uhr: 2. Bundesliga SV Darmstadt 98 – Hamburger SV UHD

12.12. – 15.30 Uhr: Bundesliga Borussia Dortmund – VFB Stuttgart UHD/HDR

12.12. – 18.30 Uhr: Bundesliga Union Berlin – FC Bayern München UHD/HDR

13.12. – 14.10 Uhr: Formel 1 Großer Preis von Abu Dhabi – Rennen UHD

15.12. – 20.30 Uhr: Bundesliga SV Werder Bremen – Borussia Dortmund UHD/HDR

16.12. – 20.30 Uhr: Bundesliga FC Bayern München – VFL Wolfsburg UHD/HDR

17.12. – 20.30 Uhr: 2. Bundesliga Erzgebirge Aue – Karlsruher SC UHD

19.12. – 15.30 Uhr: Bundesliga Schalke 04 – Arminia Bielefeld UHD/HDR

19.12. – 18.30 Uhr: Bundesliga Bayer Leverkusen – FC Bayern München UHD/HDR

21.12. – 20.30 Uhr: 2. Bundesliga Karlsruher SC – Hamburger SV UHD