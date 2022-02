Sky startet Pop-Up-Channel – erster Film schon früher in UHD

Anzeige

Der Sky Original Film „Book of Love“ feiert morgen, am 12. Februar auf Sky seine exklusive Premiere. Die romantische Komödie ist ein Vorbote für den Pop-Up-Channel Sky Cinema in Love.

In „Book of Love“ landet Sam Claflin („Ein ganzes halbes Jahr“) als erfolgloser Autor plötzlich einen Bestseller in Mexico, weil Verónica Echegui („Fortitude“) als Übersetzerin sein Buch zum Erotikroman umgeschrieben hat. Bei einer Lesereise kommen sich beide näher. „Book of Love“ ist mit Sky Q auch in UHD und über Sky Ticket abrufbar.

Der verklemmte und erfolglose englische Schriftsteller Henry (Sam Caflin) hat Schwierigkeiten, seinen Roman an den Mann oder die Frau zu bringen. Als sein Buch in Mexiko plötzlich ein Überraschungserfolg wird, besteht seine Verlegerin darauf, dass er eine Werbetour dorthin unternimmt. Vor Ort entdeckt Henry den Grund für die Popularität seines Romans: Übersetzerin Maria (Verónica Echegui) hat sein langweiliges Buch in einen heißen Erotik-Roman umgeschrieben. Der wütende Henry und die nun ebenso verstimmte Maria müssen gemeinsam eine Lesereise durch Mexiko starten. Aber Gegensätze ziehen sich an und gerade weil die Gemüter erhitzt sind, beginnen die Funken zu fliegen.

„Book of Love“ wurde von Analeine Cal y Mayor („La Voz De Un Sueño“, „The Boy Who Smells Likes Fish“) inszeniert und vom BAFTA- und Emmy-Award-Gewinner David Quantick („Veep“, „Avenue 5“) geschrieben. Zu den Produzenten gehören Michael Knowles von North of Watford Films („Best Laid Plans“), Naysun Alae-Carew von Blazing Griffin („Anna and the Apocalypse“), Allan Niblo von Vertigo Films („Bronson“, „Human Traffic“), Nick Spicer und Maxime Cottray von XYZ Films und Richard Alan Reid von BuzzFeed Studios. BuzzFeed Studios und North of Watford Films haben das Drehbuch entwickelt.

Pop-Up-Channel Sky Cinema in Love kommt

Noch mehr Romantik gibt es auf Sky Cinema In Love vom 14. bis 18. Februar: Rund 40 Liebesfilme von brandneuen Hits wie „After Truth“ bis zu Klassikern wie „Chocolat“, „Valentinstag“, „Weil es dich gibt“, „Manhattan Love Story“, „Plan B für die Liebe“ und „Ein Chef zum Verlieben“ stehen hier rund um die Uhr auf dem Programm.

Quelle: Sky Deutschland